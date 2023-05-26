Проволочник не так популярен, как колорадский жук, но неприятностей доставляет не меньше. Его трудно обнаружить в земле, а ест он все, что вы посадили. Но особенно обожает картошку. Можно ли избавиться от этого обжоры на огороде и как это сделать без "химии", чтобы не навредить урожаю - давайте разберемся.
Кто такой проволочник
Проволочник - это личинка жука-щелкуна, которая подтачивает клубни и побеги растений. Сами жуки особого ущерба не наносят - они питаются листочками злаковых. Но их личинки - а взрослая самка за сезон откладывает 200 яиц - это настоящее бедствие.
В почве такие личинки могут жить до 5 лет. Обнаружить их довольно сложно - они делают глубокие, на несколько метров, и извилистые ходы. С виду это червячки длиной 2-3 см, от светло-желтого до коричневого окраса, твердые на ощупь. Едят все: картошку, помидоры, морковку, свеклу, лук, капусту, кукурузу, пшеницу, рожь и т.п., начиная от семечек и заканчивая клубнями. Порой потери урожая от проволочника составляют 60-80% (!).
Как избавиться от проволочника на огороде народными средствами
Есть несколько способов борьбы с проволочником, и как показывает практика, лучше применять сразу несколько.
- Ловушки из банок
Такие ловушки делают из небольших стеклянных баночек. Нужно положить в них ломтики корнеплодов и закопать на огороде до уровня горлышка, желательно в местах притененных, влажных и с сорняками.
Через 2-3 дня проверить ловушки и уничтожить вредителей. Положить новую приманку и снова оставить на 2-3 дня.
- Приманки в почве
Ломтики картошки, свеклы или моркови нужно проткнуть прутиками и закопать на глубине 10 см в почве. Через пару дней достать приманки вместе с вредителями.
Вместо овощей можно также использовать семена кукурузы, овса или ячменя. Их нужно замочить до набухания и по горсте закопать там, где обнаружили проволочника. После того, как семена взойдут, их выкапывают вместе с комком земли и уничтожают. Этот метод советуют применять до основных посадок.
- Известь и зола от проволочника
Чтобы избавиться от проволочника, почву следует раскислить. Для этого по поверхности нужно разбросать известь или золу. Можно взять молотую яичную скорлупу.
- Бобовые, цветы, сидераты
Отпугивают проволочника горох, фасоль, бобы, горчица, фацелия, бархатцы, календула. Бобовые и цветы можно садить в междурядьях и по периметру огорода. Считают, что проволочник также не выносит аромата георгинов.
Горчицу, фацелию нужно посеять с осени, и до того, как они выбросят цвет, скосить, а затем переорать или перекопать огород. Надо сказать, что этого метода иногда достаточно, чтобы избавиться от проволочника.
Чем полить землю от проволочника
- Настой из чистотела
Нужно взять 4-5 кустов чистотела, мелко нарезать и залить 10 л воды. Настоять 10-15 минут и полученным средством опрыскать и полить растения.
Важно: при работе с чистотелом надевайте перчатки - это растение может оставлять ожоги на коже.
- Раствор марганцовки
Его используют чаще перед посадкой. 5 г марганцовки нужно растворить в 10 л воды и за 1-2 дня до высадки пролить грядки и лунки.
Этот способ подходит для небольших посадок и его нужно с осторожностью использовать если почва с повышенной кислотностью.
Также при посадке картофеля и других культур о проволочника в лунки добавляют луковую шелуху, горчичный порошок, свежие хвойные иголки.
И еще несколько советов, как победить проволочника:
- привлекайте на огород врагов проволочника - скворцов, ворон, дроздов, грачей, трясогузок и синичек, они быстро расправятся с жуками;
- не уничтожайте жужелиц - они тоже питаются жуками-щелкунами. Кстати, сами щелкуны очень похожи внешне на жужелиц, но, чтобы их отличить, достаточно перевернуть на спинку - они издают щелчок;
- уничтожайте сорняки, особенно пырей и лопухи - там живут личинки щелкунов.
После уборки урожая забирайте с огорода всю ботву и мелкие клубни. Поздней осенью, перед заморозками, нужно глубоко перекопать почву на участке - таким образом личинки окажутся сверху и погибнут.