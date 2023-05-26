Чем опасен проволочник на огороде и как его победить с помощью народных средств.

Проволочник не так популярен, как колорадский жук, но неприятностей доставляет не меньше. Его трудно обнаружить в земле, а ест он все, что вы посадили. Но особенно обожает картошку. Можно ли избавиться от этого обжоры на огороде и как это сделать без "химии", чтобы не навредить урожаю - давайте разберемся.

Кто такой проволочник

Проволочник - это личинка жука-щелкуна, которая подтачивает клубни и побеги растений. Сами жуки особого ущерба не наносят - они питаются листочками злаковых. Но их личинки - а взрослая самка за сезон откладывает 200 яиц - это настоящее бедствие.

В почве такие личинки могут жить до 5 лет. Обнаружить их довольно сложно - они делают глубокие, на несколько метров, и извилистые ходы. С виду это червячки длиной 2-3 см, от светло-желтого до коричневого окраса, твердые на ощупь. Едят все: картошку, помидоры, морковку, свеклу, лук, капусту, кукурузу, пшеницу, рожь и т.п., начиная от семечек и заканчивая клубнями. Порой потери урожая от проволочника составляют 60-80% (!).

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Как избавиться от проволочника на огороде народными средствами

Есть несколько способов борьбы с проволочником, и как показывает практика, лучше применять сразу несколько.

Ловушки из банок

Такие ловушки делают из небольших стеклянных баночек. Нужно положить в них ломтики корнеплодов и закопать на огороде до уровня горлышка, желательно в местах притененных, влажных и с сорняками.

Через 2-3 дня проверить ловушки и уничтожить вредителей. Положить новую приманку и снова оставить на 2-3 дня.

Приманки в почве

Ломтики картошки, свеклы или моркови нужно проткнуть прутиками и закопать на глубине 10 см в почве. Через пару дней достать приманки вместе с вредителями.

Вместо овощей можно также использовать семена кукурузы, овса или ячменя. Их нужно замочить до набухания и по горсте закопать там, где обнаружили проволочника. После того, как семена взойдут, их выкапывают вместе с комком земли и уничтожают. Этот метод советуют применять до основных посадок.

Известь и зола от проволочника

Чтобы избавиться от проволочника, почву следует раскислить. Для этого по поверхности нужно разбросать известь или золу. Можно взять молотую яичную скорлупу.

Бобовые, цветы, сидераты

Отпугивают проволочника горох, фасоль, бобы, горчица, фацелия, бархатцы, календула. Бобовые и цветы можно садить в междурядьях и по периметру огорода. Считают, что проволочник также не выносит аромата георгинов.

Горчицу, фацелию нужно посеять с осени, и до того, как они выбросят цвет, скосить, а затем переорать или перекопать огород. Надо сказать, что этого метода иногда достаточно, чтобы избавиться от проволочника.

Чем полить землю от проволочника

Настой из чистотела

Нужно взять 4-5 кустов чистотела, мелко нарезать и залить 10 л воды. Настоять 10-15 минут и полученным средством опрыскать и полить растения.

Важно: при работе с чистотелом надевайте перчатки - это растение может оставлять ожоги на коже.

Раствор марганцовки

Его используют чаще перед посадкой. 5 г марганцовки нужно растворить в 10 л воды и за 1-2 дня до высадки пролить грядки и лунки.

Этот способ подходит для небольших посадок и его нужно с осторожностью использовать если почва с повышенной кислотностью.

Также при посадке картофеля и других культур о проволочника в лунки добавляют луковую шелуху, горчичный порошок, свежие хвойные иголки.

И еще несколько советов, как победить проволочника:

привлекайте на огород врагов проволочника - скворцов, ворон, дроздов, грачей, трясогузок и синичек, они быстро расправятся с жуками;

не уничтожайте жужелиц - они тоже питаются жуками-щелкунами. Кстати, сами щелкуны очень похожи внешне на жужелиц, но, чтобы их отличить, достаточно перевернуть на спинку - они издают щелчок;

уничтожайте сорняки, особенно пырей и лопухи - там живут личинки щелкунов.

После уборки урожая забирайте с огорода всю ботву и мелкие клубни. Поздней осенью, перед заморозками, нужно глубоко перекопать почву на участке - таким образом личинки окажутся сверху и погибнут.

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