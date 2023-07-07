Спасите свой урожай, пока птицы его окончательно не уничтожили.

Огородники знают, что птицы - это не только красивые пернатые, но и вредители урожая. Поэтому с ними стоит бороться всеми возможными способами, чтобы спасти свой огород.

УНИАН рассказывает, как эффективно отпугивать птиц.

Как бороться с птицами на огороде - лучшие лайфхаки

На самом деле, эффективных способов не так уж и много. А если говорить и о дешевых, то этот список еще больше сокращается. Однако, как говорят опытные садоводы, все же есть несколько лайфхаков, которые дадут вам стопроцентный результат:

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Биоаккустические звуки

Лучший отпугиватель птиц в огороде - это биоаккустические звуки. Приобретите прибор, имитирующий крики различных хищных птиц, и тогда не успеете оглянуться, как все другие улетят с огорода. А главное преимущество таких устройств в том, что они работают на батарейках. То есть вам не придется постоянно заряжать прибор, тем самым давая шанс птицам-вредителям вернуться.

Ультразвуковой отпугиватель птиц

Птицы очень боятся ультразвука. Более того, он также эффективен в борьбе с мышами. Поэтому приобретите этот прибор, если вредители вам уже надоели.

Барьеры

Еще что отпугивает птиц на огороде - барьеры. Можете натянуть сетку на огороде или расставить шипы на заборах. Тогда вероятность того, что птиц испортят ваш урожай резко снизится.

Вода

Вода - это то, что боятся птицы. Установите на огороде распрыскиватель воды на большие расстояния. С его помощью защита от птиц на даче вам гарантирована.

Отпугиватель птиц своими руками - сделаете за 5 минут

Если вы не знаете, как отпугнуть птиц от клубники и других растений, вам поможет этот простой способ, для которого вам понадобится только бутылка и палка.

Из бутылки вам нужно сделать веер. По диаметру вырежите несколько дырок, а пластик закрутите. На дне бутылки сделайте еще одну дырку и вставьте туда палку, достающую до горловины. Когда на улице будет ветер, бутылка будет крутиться, что позволит вам отпугивать птиц от урожая.

Прислушиваясь к этим советам, вы спасете свой огород от птиц, которые с радостью бы полакомились свежими фруктами и овощами.

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