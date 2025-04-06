Мы назвали тенелюбивые растения, которые можно посадить возле стены дома или под деревьями.

В любом дворе есть затененные участки, куда почти никогда не падает свет. Тень на участке может быть разной. Некоторые места почти не освещаются солнцем - например, под северной стеной дома. Другие получают несколько часов света в сутки. Иногда на землю может падать слабая рассеянная тень, к примеру, от кроны деревьев.

Любители флоры часто задумываются, какие цветы можно посадить в тени. К счастью, есть немало растений, которые украсят ваш двор даже в самых тёмных местах. Они почти не нуждаются в солнце и при этом прекрасно выглядят.

Что можно посадить в тени из цветов

На очень темном неосвещенном участке вряд ли что-то зацветет. Но если выбранное место хотя бы пару часов освещается солнцев, то шансы добиться цветения есть.

Видео дня

Вот какие цветы посадить в тени рекомендуется садоводам:

Первоцветы . Крокусы, подснежники, нарциссы, пролески почти не нуждаются в солнце, но цветут лишь в начале весны.

. Крокусы, подснежники, нарциссы, пролески почти не нуждаются в солнце, но цветут лишь в начале весны. Бруннера . Это растение с мелкими голубыми цветками и очень привлекательными широкими листьями, которые будут украшать участок даже после окончания цветения.

. Это растение с мелкими голубыми цветками и очень привлекательными широкими листьями, которые будут украшать участок даже после окончания цветения. Наперстянка . Красивое, но очень токсичное растение. Подойдет для семей без животных.

. Красивое, но очень токсичное растение. Подойдет для семей без животных. Гортензия может расти в полутени, но её нужно регулярно поливать.

может расти в полутени, но её нужно регулярно поливать. Астильба . Высокий многолетник с вытянутыми цветами красных, белых и розовых оттенков. Цветет осенью.

. Высокий многолетник с вытянутыми цветами красных, белых и розовых оттенков. Цветет осенью. Сибирский ирис . В целом считается светолюбивым, но выдерживает рассеянную тень. Бывает разных оттенков, от желтого до синего.

. В целом считается светолюбивым, но выдерживает рассеянную тень. Бывает разных оттенков, от желтого до синего. Душистая фиалка . Скромная невысокая разновидность фиалок наполнит клумбу приятным ароматом.

. Скромная невысокая разновидность фиалок наполнит клумбу приятным ароматом. Бегония вечноцветущая . Как понятно из названия, может цвести в течение несколько месяцев. Хорошо себя чувствует в тени деревьев.

. Как понятно из названия, может цвести в течение несколько месяцев. Хорошо себя чувствует в тени деревьев. Аквилегия . Это растение с экзотическими на вид цветами не требовательно к освещению, но нуждается в плодородной почве.

. Это растение с экзотическими на вид цветами не требовательно к освещению, но нуждается в плодородной почве. Купальница . Привлекательные кусты с ярко-оранжевыми цветками могут расти на одном месте до 15 лет.

. Привлекательные кусты с ярко-оранжевыми цветками могут расти на одном месте до 15 лет. Аконит. Красивый и неприхотливый, но крайне ядовит. Не стоит прикасаться без перчаток.

При посадке нескольких видов обязательно учитывайте высоту будущих растений. Самые высокие и пышные цветы стоит посадить у стены, а мелкие - ближе к краю клумбы.

Что посадить в тени за домом из зелени

Среди вариантов того, что посадить в тени, цветы являются не единственным вариантом. Двор украсят также лиственные растения, которые хоть и не цветут, но выделяются сочной зеленью.

В этой категории самым популярным вариантом является хоста. Это многолетнее растение с красивыми сердцевидными листьями, которое любит полутень. Сортов хосты существует так много, что они выглядят как разные виды. Важные преимущества - зимостойкость, неприхотливость и устойчивость к вредителям. Многолетники могут цвести, но их цветки обычно непримечательные и недолговечные.

Другие варианты озеленения затененного участка - английский плющ, папоротник, гейхера, девичий виноград. Эти растения можно посадить между цветами, чтобы заполнить свободное место и не "перегружать" композицию.

Какие деревья можно сажать в тени

Декоративные деревья и кустарники могут украсить затененное пространство. Такие растения требуют меньше ухода, чем цветы, и при этом оживляют участок.

Красиво смотрятся на любой клумбе вечнозеленые хвойные растения. В тени и полутени хорошо растут пихта, тис средний, можжевельник, западная туя и кипарисовик горохоплодный.

Не боятся затененности декоративные кустарники. Это рододендроны, спиреи, клематисы, самшит, жимолость.

Ранее мы рассказывали, что нельзя сажать возле дома из цветов. Эти растения могут красиво выглядеть, но станут кошмаром для вашего участка.

Вас также могут заинтересовать новости: