Подкормите тепличные огурцы ещё на этапе посадки, и результат приятно удивит.

Тепличные огурцы считаются более вкусными и сочными, чем их аналоги из открытого грунта. Однако уход им нужен более тщательный: подвязывание, подкормки, своевременные поливы. Но если знать, что положить в лунку при посадке огурцов, то большой урожай практически гарантирован.

Что положить в лунку при посадке огурцов в теплице

Если почва в теплице тяжелая и глинистая, то в лунки рекомендуется всыпать золу. Зола для огурцов при посадке не только разрыхляет грунт, но и обогащает его микроэлементами. В каждую ямку достаточно всыпать 2-3 столовые ложки пепла.

В рыхлую и песчаную почву добавляют обогащенную витаминами землю. Это может быть торф, компост или перегной возрастом 2-3 года. Вложите по горсти удобрения в каждую ямку с семенами. Не используйте свежий навоз, иначе посевной материал получит ожоги.

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Грядки с огурцами можно также полить луковым раствором. Наполните ведро луковой шелухой наполовину и залейте доверху кипятком. Оставьте на сутки. Для усиления эффекта в воду можно добавить золу (столовую ложку на литр) или нитроаммофоску (12 г на литр). Отцедите шелуху и полейте питательным раствором лунки.

Поздние тепличные огурцы можно подкормить картофельными очистками или картофельной мукой. На одну ямку рекомендуется вносить 100 г питательной смеси, перемешанной с почвой.

Что положить в лунки при посадке огурцов из минеральных удобрений

Если вы используете химические препараты в теплице, то лучшим вариантом, что класть в лунку при посадке огурцов, будет нитроаммофоска. В каждую лунку всыпьте по 10 г вещества, закопайте и обильно полейте теплой водой.

Ещё одно полезное удобрение - костная мука. На одну ямку кладут 3 столовые ложки. Вещество легко усваивается и питает почву фосфором, магнием и железом.

Если почва очень бедная, то можно внести по 1 чайной ложке сернокислого калия, калийной селитры или мочевины. Калий повышает урожайность огурцов и делает плоды вкуснее.

Ранее мы также рассказывали, в чем замочить семена огурцов перед посевом. Для стимуляции роста дачники готовят солевой раствор.

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