Необходимо ответственно подходить к тому, какие растения сажать рядом в огороде.

Постепенно в Украине теплеет и вот-вот начнется сезон работ в огороде и саду. Поэтому полезно заранее узнать, что сажать рядом с огурцами, а что - нет.

Что нельзя сажать рядом с огурцами

Картофель является одним из таких неудачных вариантов. Это растение вытянет из грунта все питательные вещества, а также может передать огурцам разные болезни, например, фитофтороз. В итоге они начнут болеть, будут плохо расти и хорошего урожая ждать не стоит.

Не все на самом деле знают, можно ли сажать помидоры рядом с огурцами в открытом грунте, хотя часто сажают эти две культуры вместе. Дело в том, что у них разные потребности в поливе. Чтоб огурцы вас радовали, им нужно обеспечить много влаги, тогда как помидорам необходима более сухая почва. Пытаясь дать своим растениям должный уход, можно случайно навредить обеим культурам.

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Избегайте также сажать возле них базилик, укроп и сельдерей. Из-за своего сильного запаха они способны отталкивать насекомых, которые нужны огурцам для опыления. Это плохо повлияет на урожайность.

Все виды капусты будут бороться с огурцами за питательные вещества и влагу в земле. Тот, кто проиграет эту битву, не даст вам хороший урожай.

Редиску и репу стоит сажать подальше от огурцов, чтоб они не помешали росту и развитию их корневой системы.

Опытные садоводы давно знают правду касательно того, можно ли сажать сладкий перец рядом с огурцами. Это максимально неудачное соседство. Перец может стать переносчиком болезней для огурцов. При этом плетущееся растение или "задушит" ближайших соседей, или даст тень, которая не нужна перцу.

Напоследок рассмотрим, можно ли сажать кабачки рядом с огурцами. Главная проблема такого соседства - подверженность одним грибковым заболеваниям.

Ранее УНИАН рассказывал, можно ли удобрять картофель золой на самом деле

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