Некоторые растения стоит сеять зимой, чтобы намного раньше увидеть, как они цветут.

Далеко не все даже самые опытные огородники-любители знают, что сеют на рассаду в январе. Как оказывается, именно в этот период стоит посеять в емкости для рассады (например, можно использовать кассеты) некоторые цветы и травы. Таким ранним посевом можно буквально обмануть природу - благодаря этому двухлетние цветы будут цвести уже в первый год. Давайте разбираться в деталях.

Какие цветы сажают на рассаду в январе

Зимой можно делать рассаду из цветов, которые принадлежат к ряду групп. Речь идет о таких культурах:

Цветы, которые требуют длительной стратификации (семена должны долго храниться при определенной температуре, чтобы они скорее проросли). Стратифицировать цветы советуют при температуре +3…+5 градусов. Растения, долго развивающиеся на начальных этапах (например, пеларгония, эустома, дихондра, гербера, калибрахоа, бакопа, петуния, гелиотроп, гацания, флокс). Цветы, которые сеются для дальнейшего хранения. Двухлетние (цветут на второй год, а если их посеять рано - то могут зацвести и в первый год после высадки).

Цветы на рассаду в январе можно посеять очень разные. В частности, к первой группе относится лаванда, аквилегия, вербена, дельфиниум, клематис (можно посеять в конце декабря), птилотус джой, меконопсис, примула и горечавка.

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Вот какие двухлетние цветы сеют зимой:

маргаритки;

фиалка рогатая;

виола;

нивяник (в народе - ромашка);

колокольчик;

гвоздика.

Еще в январе необходимо посеять бегонию - именно этот цветок потом сформирует клубень, который вам нужно будет пересаживать. Чем больше будет клубень - тем выше вероятность того, что растение не пропадет.

Вот что сажать в январе на рассаду, кроме цветов

Можете посеять травы - розмарин и душицу. Благодаря раннему посеву можно получить массивную сочную зелень. Также сеется в январе пищевой физалис, поскольку у него очень длительный срок от момента посева до плодоношения. Кроме того, в конце января сеют корневой сельдерей.

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