Далеко не все даже самые опытные огородники-любители знают, что сеют на рассаду в январе. Как оказывается, именно в этот период стоит посеять в емкости для рассады (например, можно использовать кассеты) некоторые цветы и травы. Таким ранним посевом можно буквально обмануть природу - благодаря этому двухлетние цветы будут цвести уже в первый год. Давайте разбираться в деталях.
Какие цветы сажают на рассаду в январе
Зимой можно делать рассаду из цветов, которые принадлежат к ряду групп. Речь идет о таких культурах:
- Цветы, которые требуют длительной стратификации (семена должны долго храниться при определенной температуре, чтобы они скорее проросли). Стратифицировать цветы советуют при температуре +3…+5 градусов.
- Растения, долго развивающиеся на начальных этапах (например, пеларгония, эустома, дихондра, гербера, калибрахоа, бакопа, петуния, гелиотроп, гацания, флокс).
- Цветы, которые сеются для дальнейшего хранения.
- Двухлетние (цветут на второй год, а если их посеять рано - то могут зацвести и в первый год после высадки).
Цветы на рассаду в январе можно посеять очень разные. В частности, к первой группе относится лаванда, аквилегия, вербена, дельфиниум, клематис (можно посеять в конце декабря), птилотус джой, меконопсис, примула и горечавка.
Вот какие двухлетние цветы сеют зимой:
- маргаритки;
- фиалка рогатая;
- виола;
- нивяник (в народе - ромашка);
- колокольчик;
- гвоздика.
Еще в январе необходимо посеять бегонию - именно этот цветок потом сформирует клубень, который вам нужно будет пересаживать. Чем больше будет клубень - тем выше вероятность того, что растение не пропадет.
Вот что сажать в январе на рассаду, кроме цветов
Можете посеять травы - розмарин и душицу. Благодаря раннему посеву можно получить массивную сочную зелень. Также сеется в январе пищевой физалис, поскольку у него очень длительный срок от момента посева до плодоношения. Кроме того, в конце января сеют корневой сельдерей.
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