Герань комнатная или садовая - популярное растение, которое вырастить несложно.

Каждая женщина хочет окружать себя цветами - не только в букетах, но и в горшках, и на клумбе. Герань считается одним из наиболее красивых растений и не самым трудным в выращивании. УНИАН выяснил, как вырастить герань на балконе.

Как вырастить герань из черенков

Этот метод подойдет вам, если уже есть растение, от которого можно отрезать черенки. Данный способ удобен, когда вы не знаете, как быстро вырастить герань в домашних условиях. Инструкция следующая:

дождитесь весны и отрежьте черенки длиной 5-7 см;

убедитесь, что на каждом из них есть по 2-3 листочка;

посыпьте места срезов древесным углем, измельченным в крошку;

оставьте черенки на 24 часа на открытом воздухе;

после этого высадите их в рыхлую почву или речной песок.

Примечательно, что укрывать пленкой такие посадки не нужно - достаточно просто поддерживать температуру 20-22 градуса и регулярно увлажнять грунт, избегая перелива и попадания воды на стебли и листья. Когда черенки окрепнут, их можно пересадить в отдельные горшки.

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Как вырастить герань из семян в домашних условиях

Если у вас нет цветка, от которого можно отрезать черенки, купите в любом садоводческом магазине семена. Герань, кстати, относится с посадочному материалу с отличной всхожестью, поэтому даже новичок сможет вырастить пышный цветок.

Для посадки герани берите субстрат, в котором речной песок, торф и дерн будут в пропорции 1:1:2. Разрыхлите его, обильно полейте и рассыпьте семена по поверхности почвы. Сверху засыпьте слоем того же грунта в 2-3 см. Закройте посадки пленкой или крышкой и храните при температуре 20-22 градуса. Поливать семена нужно из пульверизатора и периодически снимать пленку, чтобы саженцы проветривались.

Спустя 1.5 - 2 месяца вы увидите, что на стеблях появились листики - это знак, что герань можно пикировать и пересаживать в отдельные стаканчики. Когда на цветке будет в два раза больше листьев, их можно прищепить, чтобы обеспечить более пышное цветение в будущем.

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