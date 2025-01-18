Рассказываем, что нельзя удобрять золой на приусадебном участке, чтобы не потерять урожай и не погубить цветы.

Зола (пепел) - полезная подкормка для огорода и сада. В ней содержится много полезных элементов: это калий и кальций, магний, фосфор и бор. Кроме этого, пепел раскисляет грунт, отпугивает вредителей и помогает бороться с некоторыми заболеваниями. Поэтому многие огородники, радостно потирая руки, начинают подкармливать пеплом чуть ли не все подряд на своем приусадебном участке. И не понимают, что этого делать нельзя. Рассказываем, какие растения нельзя удобрять золой категорически и почему.

Что ни в коем случае нельзя удобрять золой

Растения делятся на тех, которым подходит кислая почва, и тех, которым нужна щелочная. Если древесную золу внести под последние, то они скажут "спасибо". Если же раскислить почву там, где этого делать нельзя, то есть риск погубить сад и потерять урожай на огороде.

Какие овощи нельзя удобрять золой:

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редис - если раскислить почву, на которой он растет, то растение начнет желтеть и стрелковаться, а плоды станут мелкими (если будут);

щавель - растет на слабокислой почве, на другой развивается плохо;

ревень - точно так же, как и щавель, на щелочной почве расти не будет;

арбуз - неожиданно, но из-за пепла могут начаться процессы гниения, так как раскисляя грунт он также нарушает водный обмен.

Нельзя также использовать золу как удобрение для ежевики и черники.

Какие цветы нельзя удобрять золой:

лаванду - не любит щелочной грунт и расти на нем не захочет, а также может лишиться своих лечебных свойств;

календулу - ее свойства тоже могут пострадать от зольных подкормок;

вереск;

рододендрон;

гортензию;

камелию;

азалию.

Не стоит сыпать пепел под туи, ели, можжевельник, пихту и лиственницу.

Зольную подкормку любит ряд овощей: это томаты и огурцы, картошка и лук, свёкла и капуста, а также тыква, кусты клубники и смородины - под них можете смело вносить.

Помните только, что и сам пепел должен быть качественным, то есть, после сжигания хорошей древесины - после окрашенных или клееных досок, пластмассовых изделий и кульков из полиэтилена его использовать запрещено. Также не стоит усердствовать и вносить на свой участок "все лучшее сразу" - пепел нельзя сочетать с органическими удобрениями, аммиачными, а также суперфосфатом.

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