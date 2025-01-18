Зола (пепел) - полезная подкормка для огорода и сада. В ней содержится много полезных элементов: это калий и кальций, магний, фосфор и бор. Кроме этого, пепел раскисляет грунт, отпугивает вредителей и помогает бороться с некоторыми заболеваниями. Поэтому многие огородники, радостно потирая руки, начинают подкармливать пеплом чуть ли не все подряд на своем приусадебном участке. И не понимают, что этого делать нельзя. Рассказываем, какие растения нельзя удобрять золой категорически и почему.
Что ни в коем случае нельзя удобрять золой
Растения делятся на тех, которым подходит кислая почва, и тех, которым нужна щелочная. Если древесную золу внести под последние, то они скажут "спасибо". Если же раскислить почву там, где этого делать нельзя, то есть риск погубить сад и потерять урожай на огороде.
Какие овощи нельзя удобрять золой:
- редис - если раскислить почву, на которой он растет, то растение начнет желтеть и стрелковаться, а плоды станут мелкими (если будут);
- щавель - растет на слабокислой почве, на другой развивается плохо;
- ревень - точно так же, как и щавель, на щелочной почве расти не будет;
- арбуз - неожиданно, но из-за пепла могут начаться процессы гниения, так как раскисляя грунт он также нарушает водный обмен.
Нельзя также использовать золу как удобрение для ежевики и черники.
Какие цветы нельзя удобрять золой:
- лаванду - не любит щелочной грунт и расти на нем не захочет, а также может лишиться своих лечебных свойств;
- календулу - ее свойства тоже могут пострадать от зольных подкормок;
- вереск;
- рододендрон;
- гортензию;
- камелию;
- азалию.
Не стоит сыпать пепел под туи, ели, можжевельник, пихту и лиственницу.
Зольную подкормку любит ряд овощей: это томаты и огурцы, картошка и лук, свёкла и капуста, а также тыква, кусты клубники и смородины - под них можете смело вносить.
Помните только, что и сам пепел должен быть качественным, то есть, после сжигания хорошей древесины - после окрашенных или клееных досок, пластмассовых изделий и кульков из полиэтилена его использовать запрещено. Также не стоит усердствовать и вносить на свой участок "все лучшее сразу" - пепел нельзя сочетать с органическими удобрениями, аммиачными, а также суперфосфатом.
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