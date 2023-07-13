Рассказываем, какие овощи можно обработать сывороткой и зачем это делать.

Опытные садоводы знают, что вместо того, чтобы выбрасывать остатки молочных продуктов или недопитую сыворотку, можно удобрить ею растения для ускорения их развития и улучшения будущего урожая. УНИАН расскажет, чем полезна молочная сыворотка для клубники и других культур.

Зачем нужна сыворотка в огороде - польза и вред

Такой продукт считается отличной подкормкой, потому что лучше многих других взаимодействует с другими удобрениями - древесной золой, травами, перегноем и тд и тп. Молочная сыворотка ускоряет поступление активных веществ из подкормок и почвы в растение, более того - быстро восстанавливает микрофлору почвы и стимулирует размножение полезных бактерий в грунте. Приятным фактом является и то, что молочная сыворотка для роз и других высаженных вами культур - это отличный барьер для грибка почвы. Она создает защитную пленку и не позволяет заразить саженец.

Как производится подкормка моркови сывороткой и других овощей

Для того чтобы приготовить эффективную и полезную подкормку, разведите 1 л сыворотки и ведре воды, капнув туда 15 капель йода. Некоторые умельцы еще добавляют пакетик дрожжей - от этого подкормка станет только лучше.

Видео дня

В 10 литрах полученного раствора нужно развести 300 гр куриного помета или полкило древесной золы. Все это нужно настоять 3-5 дней, а потом использовать по 250 мл для каждого растения. В качестве альтернативы успешно применяется молочная сыворотка для смородины или любых посадок и самостоятельно - 300 мл под корень дважды в месяц.

Полезный совет: лучше всего удобрять растения сывороткой, когда на улице не жарко - так бактерии усваиваются лучше.

Молочная сыворотка для яблонь, других деревьев и кустов

Вносить такое удобрение можно и другим способом - опрыскивать им саженцы. Это защитит от грибка и многих других заболеваний. Раствор готовится просто:

2 литра сыворотки вылить в ведро воды;

добавить 1 брусок натертого хозяйственного мыла.

Обрабатывать культуры на грядках каждый день вечером по листьям - сверху и снизу.

Не менее эффективна и молочная сыворотка для гортензии, а также других цветов и растений, если вносить ее внекорневым способом. В таком случае вам нужно в ведре воды растворить 2 литра сыворотки и добавить 250 грамм древесной золы. Так удобрять можно вечером дважды в месяц до цветения растений.

Вас также могут заинтересовать новости: