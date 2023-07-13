Для того чтобы в конце сезона собрать богатый урожай, за помидорами нужно правильно ухаживать.

Вырастить качественные помидоры - задача не самая сложная, но трудновыполнимая из-за особенностей культуры. Многие дачники жалуются и не знают, что делать, чтобы помидоры не трескались. Тревогу бьют не зря - из-за трещин томаты нельзя консервировать, к тому же, такие помидоры становятся жертвами опасных болезней и вредителей.

Почему трескаются помидоры в открытом грунте - причины

Опытные дачники говорят, что важно правильно понять, почему трескаются зеленые помидоры или красные, ведь не найдя "того самого" фактора, рискуете повторять роковую ошибку из раза в раз:

недостаточный полив - получая мало влаги, кожица помидора растягивается, потом снова высыхает и трескается;

- получая мало влаги, кожица помидора растягивается, потом снова высыхает и трескается; несоблюдение температурного режима - при сильной жаре кожица становится плотной, при похолодании томат начинает расти, а неэластичная кожура трескается;

- при сильной жаре кожица становится плотной, при похолодании томат начинает расти, а неэластичная кожура трескается; неправильные подкормки - если удобрять томаты реже двух раз в месяц, использовать неразбавленные удобрения и не снабжать микроэлементами, томат лопнет.

Еще одна распространенная причина, почему растрескиваются помидоры - слишком усердное пасынкование. Если бездумно удалять лишние побеги и надрезать верхушки томатов, то растение пустит все силы на образование плодов. Не выдержав нагрузки, помидор обязательно треснет.

Видео дня

Что предпринять, чтобы помидоры не трескались - простые действия

Если вы уже заметили большое количество лопнувших томатов, есть шанс спасти все остальные. Для этого вам нужно не забывать проветривать теплицу, следя за температурой в ней - парника быть не должно. Также наладьте режим полива - томаты должны жадно напитываться влагой, а не "вальяжно пить водичку через трубочку". Не лишним будет и мульчирование грядок соломой или скошенной травой - так почва будет меньше высыхать.

Вас также могут заинтересовать новости: