Подкормка важна для любого овоща на вашем огороде, если цель - хороший урожай, и лук не исключение.

Лето - это пора огородов, а июнь - самое время озаботиться будущим урожаем. В этот период особого ухода требует лук. Некоторые огородники не акцентируют внимание на этом жгучем овоще, и это большая ошибка. Лук, как и любое другое растение, нуждается в своевременной подкормке.

УНИАН разбирался, чем подкормить лук в домашних условиях.

Какую подкормку больше всего любит лук

Самый верный способ получить отличный урожай - использовать проверенные удобрения. Так, для роста луку нужны азотные удобрения. С ними любой огородник получит большой урожай красивого крупного овоща.

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Если же стоит задача сделать его устойчивым к перепадам температур, то в этом случае лучше всего использовать калийные удобрения. Они отлично подойдут для ранних сортов лука.

Кроме того, многие фермеры используют фосфорные удобрения, чтобы не только подкормить, но и защитить от болезней весь урожай.

Самыми любимыми удобрениями для лука является аммиачная селитра, нитрофосфат, а также калиевая соль.

Чем поливать лук, чтобы был хороший урожай

Те, кто предпочитает более экологичные варианты, в качестве подкормки для лука любят использовать марганцовку. На литр понадобится всего 3-4 крупинки. Раствор должен быть слегка розоватым.

Полив лука марганцовкой поможет не только насытить его необходимыми веществами, но и защитит растение от различных заболеваний. Также этот раствор поможет бороться с паразитами и вредоносными микроорганизмами.

Чем подкормить лук в начале июля

Учитывая, что июнь уже подходит к концу, то стоит задуматься над тем, чем подкормить лук в июле. Огородники считают, что в этот период лучше удобрения, чем зола, не существует. Дело в том, что зола содержит калий и фосфор, которые так необходимы луку.

Что нужно для раствора:

зола - 200 гр.;

кипяток - 1 ведро.

Все ингредиенты смешиваем и даем настояться 2-3 дня, после чего поливаем грядки. Использовать такое удобрение стоит не больше 3 раз за сезон, но не позднее 2 недель до сбора урожая.

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