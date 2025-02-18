Эти советы помогут заранее подготовиться к сезону и спасти ваши деревья.

С наступлением весны садоводы задумываются над серьезным вопросом — чем обработать сад весной до распускания почек. Ведь необходимо защитить деревья от болезней и вредителей.

Обработка деревьев весной до распускания почек является одним из ключевых этапов ухода за садом, который помогает предотвратить развитие грибковых инфекций, уничтожить вредителей и укрепить здоровье растений.

Зачем нужна обработка сада весной - главная причина

Ранней весной деревья и кустарники особенно уязвимы перед зимующими вредителями и спорами грибковых заболеваний.

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Если вовремя не провести опрыскивание, то уже к лету сад может пострадать от болезней и вредителей. Поэтому важно заранее определить, чем обработать деревья весной до распускания почек, чтобы минимизировать риски.

Чем обработать плодовые деревья до набухания почек - варианты

Опытные садоводы для защиты сада от вредителей и болезней используют целое множество различных препаратов. Среди них, конечно же, можно выбрать основные:

Медный купорос (или сульфат меди), который используется экспертами для защиты от различных грибковых заболеваний, включая паршу, коккомикоз, монилиоз и другие. Профилактическая доза разводится в концентрации 1% (100 г на 10 л воды). Если переборщить, деревья получат сильнейшие ожоги.

Железный купорос – эффективен против мха, лишайников и грибковых инфекций. Улучшает структуру коры и насыщает деревья железом. Разводится в концентрации 3-5% (300-500 г на 10 л воды).

Бордосская жидкость – комбинированное средство, включающее медный купорос и известь, которое защищает от грибковых болезней и бактерий. Используется 3%-й раствор (300 г медного купороса и 400 г гашеной извести на 10 л воды).

Препараты на основе масла (ДНОК, Препарат 30+) – эффективны против зимующих стадий вредителей (тли, клещей, щитовки). Создают защитную пленку, препятствующую развитию насекомых.

Мочевина (карбамид) – помимо борьбы с болезнями, насыщает деревья азотом, стимулируя рост. Разводится в концентрации 5-7% (500-700 г на 10 л воды).

Если вы не знаете, чем опрыскать деревья весной до распускания почек, то важно учитывать их состояние и возможные риски. Для уничтожения грибков и мхов — железный или медный купорос; если в прошлом сезоне наблюдалось скопление вредителей — масляные препараты; если деревья нуждаются в дополнительном питании — мочевина.

Чем брызгать сад в марте месяце

Обработка сада в марте особенно важна, так как в это время деревья еще находятся в состоянии покоя, а вредители и споры грибков уже начинают активизироваться.

В этот период рекомендуется провести санитарную обрезку деревьев, удалить старую кору, мох и лишайники, а также обработать деревья раствором железного или медного купороса и использовать масляные препараты для уничтожения зимующих вредителей.

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