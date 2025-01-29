Посевной календарь подскажет лучшие дни февраля для посевов и посадок.

Последний месяц зимы является не очень хлопотным, но крайне важным для дачников. Именно в феврале начинается посев рассады - и если допустить ошибку, то в будущем можно остаться без урожая. Также в этом месяце стоит поухаживать за садом и подготовить посадочный материал.

Чтобы грамотно спланировать работу на участке и ничего не забыть, обратите внимание на посевной календарь на февраль 2025. Он укажет урожайные и неудачные даты месяца для посева разных культур. С ним ваш урожай будет большим, а растения - здоровыми.

Календарь огородника на февраль 2025

Посевной календарь учитывает фазу Луны и знак Зодиака, в котором находится наш спутник, а также число лунных суток. Несчастливыми для любой работы с растениями считаются дни полнолуния и новолуния. В феврале они будут 12 и 28 числа.

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Самые благоприятные для посевов дни февраля это 1-6, 9-10, 18-20, 25 число.

Неурожайные дни - 11-14, 23, 27-28 февраля.

Что посадить в феврале на рассаду и в открытом грунте

В феврале уже можно сеять семена на рассаду, чтобы они успели прорасти и окрепнуть до пересадки в грунт. Список того, что посадить на рассаду в феврале, обширен: перец, помидоры, клубника, баклажаны, огурцы, корневая петрушка, все виды капусты, различные цветы (хризантемы, лобелии, петунии, дельфиниум).

Также допустимо начинать посадку плодовых деревьев и зелени, поскольку в наше время зимы уже теплые. А в теплице и на подоконнике можно выращивать что угодно.

Рекомендуем заняться посевами конкретных растений в следующие дни:

тепличные культуры и рассада овощей -1-10, 15, 18-21, 25 февраля;

-1-10, 15, 18-21, 25 февраля; зелень, пряности, салаты - 1-4, 8, 15-16, 20, 22, 25 февраля;

- 1-4, 8, 15-16, 20, 22, 25 февраля; саженцы деревьев и кустарников - 2-5, 9-10, 18, 25-26 февраля;

- 2-5, 9-10, 18, 25-26 февраля; цветы - 3, 5-6, 9-10, 18-22 февраля.

Не забывайте подсвечивать лампой засеянные в феврале грядки, ведь световой день ещё слишком короткий.

Что нужно сделать в феврале на участке

Главное дело, что советует сделать в феврале посевной календарь - посеять рассаду. Во второй половине месяца можно высаживать большинство культур.

В феврале стоит поухаживать за садом перед весенним пробуждением - побелить деревья, убрать мусор, расставить ловушки для грызунов. Удалите больные и поврежденные ветки, посадите молодые саженцы.

Дачникам стоит подготовить участок к будущем посевам. Разрыхлите и удобрите землю и подумайте, что и где будете сажать. А также заточите и почистите сельскохозяйственные инструменты. Подготовьте питательный субстрат для посевов.

Подготовьте семена и луковицы к будущим посевам. Если они куплены в агромагазине, то этот шаг можно пропустить. Но собранный самостоятельно материал нужно обеззаразить, закалить и прорастить.

Если у вас посажены озимые культуры - аккуратно разрыхлите почву и замульчируйте грядки. Уже скоро на них появятся первые ростки.

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