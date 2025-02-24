Разбираемся, когда сажать огурцы на рассаду для теплицы лучше всего и в чем лучше выращивать.

Огурцы обычно высеивают прямо в почву, не заморачиваясь с рассадой. Но те, кто решает заморочиться и выращивают их в теплице, то хрустят овощами раньше. Когда высаживать огурцы на рассаду в парник или теплицу, как правильно посеять и когда можно пересаживать в почву - рассказываем ниже.

Когда сажать огурцы на рассаду дома

Огурцы всходят довольно быстро - от момента посева им нужно 15-20 дней. За это время у них появляется довольно крепкая корневая система и пара-тройка настоящих листиков. Чтобы сориентироваться, когда сеять огурцы на рассаду для теплицы или парничка, нужно учитывать климат местности и погоду.

Общие правила высадки рассады огурцов в открытый грунт (на огород, то есть) такие:

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температура воздуха – 18-22°С;

температура почвы – 14-16°С;

пора возвратных заморозков миновала.

В теплицу и парник огуречную рассаду высаживают немного раньше - на 2-3 недели, а если теплица обогревается - то и на месяц.

Примерные сроки посева семян огурцов на рассаду для парника или неотапливаемой теплицы - 20-25 марта (как уже говорили, ориентироваться нужно на климат региона и на погоду), для отапливаемой теплицы – в 20-х числах февраля.

Как сажать огурцы на рассаду

Семена перед посевом советуют обеззаразить (если они не обработаны производителем) и прорастить. Проращивание поможет отбраковать "пустышки". Для этого семена укутывают во влажную марлю или салфетку и оставляют на несколько дней в теплом месте (например, на батарее).

Огурцы на рассаду можно сажать как в общем контейнере, но потом их нужно пикировать, так и в отдельных стаканчиках. Огородники часто выращивают огурцы на рассаду в стаканчиках (300-500 мл) - с ними меньше возни, да и огурцы не всегда хорошо переносят пикировку.

Как правильно посеять:

предварительно увлажняют почву;

сеют поверхностно, присыпая сверху слоем грунта 3 мм (по 2-3 семечка в стаканчик);

пульверизатором еще раз сбрызгивают посадки и ставят в теплое место (температура 25-28°С).

Чтобы семена взошли быстрее, емкости затягивают пленкой, а как только взойдут - ее снимают. Поливать нужно умеренно и следить, чтобы не залить рассаду, иначе корни начнут гнить.

Ранее мы рассказывали, когда сеять томаты на рассаду в парник и теплицу.

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