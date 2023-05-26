Это секретное средство избавит ваш урожай от болезней и сделает его более плодовитым.

Готовы поспорить, что вы даже не знали, какое секретное средство способно уничтожить бактерии в огурцах, при этом сохранив их вкус. Заинтригованы? На самом деле, все просто. Подкормка аспирином спасет ваш урожай и сделает его в два раза лучше.

Можно ли подкармливать огурцы аспирином - ответ садоводов

Аспирин - это ацетилсалициловая кислота, которая создает кислую среду. Это свойство работает, как профилактика и лечение болезней растений. Интересно, что данным лекарством можно дезинфицировать семена перед посадкой, а можно и добавлять в консервацию. Поверьте, вкус от этого хуже не станет.

Если вы хотите, чтобы ваши огурцы быстрее росли, не имели грибковых заболеваний и были более приспособлены к погоде, вам нужно подкормить их раствором из аспирина.

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Важно: щедро поливать растения раствором нельзя. Их можно только опрыскивать.

Как сделать подкормку из аспирина - соблюдайте пропорции

Сделать раствор из аспирина очень просто. Для этого вам понадобятся таблетка, отстоянная и проточная вода.

Рецепт:

половину таблетки аспирина превратите в порошок;

разведите ее небольшим количеством воды прямо в столовой ложке;

пересыпьте этот раствор в литровую банку и полностью залейте ее водой.

Садоводы рекомендуют изначально замочить в этом растворе семена. 12 часов хватит для того, чтобы они впитали в себя все нужные вещества. За несколько дней до посадки можете аспирином с водой полить почву.

Уже после того, как вы посадите огурцы, будьте внимательны во время опрыскивания. Это запрещено делать в солнечную погоду, так как на листьях появятся ожоги. В результате урожайность огурцов вас не порадует.

Совет: опрыскивайте огурцы салициловой кислотой только один раз в три недели.

Если вы прислушаетесь к советам опытных садоводов, то ваш урожай получится просто невероятным, а вкус огурцов покорит любого вашего домочадца.

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