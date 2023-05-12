Украина попала в топ-3.

9 и 11 мая отгремели два полуфинала Евровидения-2023. Букмекеры и раньше на первое место ставили Швецию, однако за шаг до финала Loreen еще больше укрепилась на лидерской позиции.

Букмекеры повысили ставки на ее победу до 50%. В Ливерпуле она исполнит песню Tatoo. Стоит отметить, что ранее она уже побеждала в конкурсе с песней Euphoria. Победит ли певица во второй раз - станет известно уже 13 мая.

На втором месте оказался Käärijä из Финляндии. На его победу ставят 20%, так как зажигательная песня Cha Cha Cha покорила зрителей в зале. Его провожали со сцены бурными аплодисментами.

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А вот на победу Украины букмекеры поставили всего 7%. Дуэт TVORCHI исполнят песню Heart of steel, посвященную защитникам Азовстали. К слову, в финале они выступят под номером 19.

Закрывают пятерку лидеров Франция и Испания. Они могут победить с вероятностью 4 процента.

Напомним, в финале Евровидения-2023 выступят представители 26 стран. Уже известно, под какими номерами они выйдут на сцену и будут бороться за победу.

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