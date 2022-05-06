В этом году конкурс состоится в Турине.

В середине мая в Италии состоится самое громкое музыкальное событие года - Евровидение 2022. Букмекеры, посмотрев уже по две репетиции участников, обновили свои прогнозы и определили, кто может победить в этом году, а кто - проиграть.

И если масштабную победу пророчат украинской группе Kalush Orchestra, при чем с большим отрывом, то вот в список аутсайдеров с первого полуфинала попали аж 7 стран.

Отметим, в первом полуфинале, который состоится 10 мая, выступят представители 17 стран, но в финал пройдут только 10.

Согласно ставкам букмекеров, в финал не пройдут Литва, Австрия, Исландия, Хорватия, Дания, Словения, Болгария.

Напомним, второй полуфинал проведут 12 мая, а соревноваться будут 18 участников. Финал конкурса состоится 14 мая. В нем примут участие 25 стран: по 10 из каждого полуфинала, и 5 стран-основателей конкурса: Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция.

Вас также могут заинтересовать новости: