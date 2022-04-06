Новый хит ди-джеев из Кременчуга получил название "Настане день — закінчиться війна".

Авторы композиции "Доброго вечора, ми з України", которая стала хитом на фоне последних событий, порадовали поклонников еще одним треком. Ди-джеи из Кременчуга выпустили трек "Настане день — закінчиться війна".

Клип опубликован на YouTube-канале PROBASS ∆ HARDI.

Композиция нацелена на поднятие боевого духа у украинцев. Вокалисткой трека выступила певица Анна Булат. PROBASS, он же Артем Ткаченко прокомментировал выпуск композиции в собственном Instagram-блоге. Артист написал, что убежден в то, что Украина уже совсем скоро победит.

"Наступит день! Он уже близко! Я чувствую! Я вижу это! Я слышу, как мы празднуем нашу победу! Весь мир слышит это! Мы сильны, мы мужественны, украинцы невероятны. Каждый из нас делаем для этого все, что нужно и сделает еще больше и еще, а потом еще больше!", - высказался музыкант.

В клипе артисты показали города Украины до войны, и то, какими они стали после полномасштабного нападения России 24 февраля 2022 года.

Напомним, авторы трека "Доброго вечора, ми з України!" получили награды в своем родном городе за хит, вдохновляющий украинцев на победу.

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