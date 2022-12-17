Кондратюк разочарован качеством песен на Нацотбор на Евровидение-2023.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк высказался о финалистах Нацотбора на Евровидение-2023 и заявил, что не услышал ни одного хита. Поэтому он сомневается в том, что Украина в этом году одержит победу на конкурсе.

"Я прослушал все десять песен, и не услышал ни одного хита. То ли у меня проблемы с восприятием современной музыки во время войны, то ли что-то еще, не знаю. Но, на мой взгляд, TVORCHI, кажется, третий раз берут участие в Нацотборе, и их предыдущие песни были более яркими. Наверное, именно они выставили более конкурентоспособную песню, хотя и в этом я сомневаюсь. Много банальности", - сказал Кондратюк в комментарии УНИАН.

Он добавил, что неплохая песня у KRUTЬ, однако ее "Колискова" больше подходит для украинцев, а не для европейской сцены. Кондратюк сомневается, что этот трек сможет стать шлягером:

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"Я разочарован качеством этих песен. Но не все так плохо. Потому что большое значение еще имеет визуальное восприятие артиста на Евровидении. Это мое личное мнение, которое не претендует на то, чтобы быть экспертным. Могу сказать одно: слава Богу, что я не в жюри Нацотбора на Евровидение-2023, потому что мне хочется сказать мало хороших слов по поводу конкурентоспособности этих песен в Ливерпуле".

Финал Нацотбора на Евровидение-2023

Финал Нацотбора на Евровидение-2023 состоится 17 декабря, в 17:00. Претендовать за свое место на конкурсе будут 10 участников.

Первым выступит Moisei с песней "I'm Not Alone", вторыми - OY Sound System с песней "Ой, тужу", третьим - DEMCHUK с песней Alive. Также за победу в финале будут бороться Jerry Heil, FIINKA, KRUTЬ, Tember Blanche, Angelina, 2TONE и TVORCHI.

Само Евровидение-2023 пройдет в мае в Ливерпуле.

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