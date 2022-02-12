Антон Wellboy вырос в семье сельских музыкантов. В 2019 году был финалистом шоу "Х-Фактор".

Певец Wellboy, известный по хитам "Гуси" и "Вишни", представил на сцене нацотбора Евровидения 2022 новую песню "Nozzy Bossy".

Исполнитель традиционно выбрал яркий образ, уже ставший визитной карточкой музыканта.

Трек "Nozzy Bossy" сопроводили на сцене оранжевым фоторядом с подсолнухами, что в целом гармонировало с выбранным стилем артиста.

Новую песню Wellboy-я зал встретил громкими аплодисментами. Певица Тина Кароль, которая уже имела возможность сотрудничать с Антоном в других проектах, отметила неординарность конкурсанта.

Кто такой Wellboy

Антон Wellboy вырос в семье сельских музыкантов. В 2019 году был финалистом шоу "Х-Фактор".

Его дебютная песня "Гуси" набрала 18 миллионов просмотров на YouTube и вошла в топ-20 прослушиваемых украинских песен в Apple Music.