Музыкант представил песню под названием "Чути гімн".

Украинский рэпер Skofka посвятил свою новую песню "Чути гімн" другу детства, жизнь которого унесла война. Молодой парень погиб, защищая Украину от оккупантов.

"Пока будет "слышен гимн" во всех городах Украины, будет жить Украина! Наш народ уже показал себя и на что готов, чтобы защитить свое. Мы обязательно выстоим и победим, к сожалению, ценой больших жертв. Этот трек я посвятил своему другу Коноводову Валентину Валентиновичу, другу с детства, который погиб, защищая нашу Украину. Вечная память тебе друг, вечно тебя будем помнить. "За нами правда, значить вистоїмо ми ваші вистріли, за нами правда, а її ніяк не пристрелить", - написал Skofka.

Отметим, это уже не первая песня рэпера об агрессии России против Украины. Ранее он уже представлял трек "Не забудем і не пробачим", который набрал аж шесть миллионов просмотров.

Напомним, ранее в сети вызверились на патриотов РФ, снимающих видео под украинскую Stefania.

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