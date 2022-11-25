Над видео Златы Дзюньки работали почти два месяца. Ситуацию усложняли обстрелы со стороны РФ и воздушная тревога, из-за чего съемочный процесс приостанавливали.

25 ноября состоялась презентация клипа представительницы Украины на Детском песенном конкурсе Евровидение-2022 Златы Дзюньки. Клип на обновленную песню "Незламна" снимали в укрытии, что отражает реалии сучайной жизни украинцев. Как пишет "Суспільне", в один из съемочных дней над укрытием, где была съемочная группа, летали ракеты. Это было во Львовской области.

Съемки клипа состоялись в подвале церкви, куда во время воздушных тревог приходят дети из садика, расположенного рядом. Вот как клип прокомментировала сама Злата:

"Это история от имени всех украинских детей сегодня. Они проводят часть своей жизни в укрытиях. Именно ради детей взрослые так уверенно стоят на стороне правды".

"18 сентября Злата Дзюнька одержала победу в Нацотборе на Детское Евровидение-2022 и где-то в это же время началась работа над концепцией клипа. Мы с командой проработали детальный сценарий, образы и подобрали локации в Киеве для съемок. Презентовали идею команде Златы и имели четкий план работы на месяц. Ведь клип должен был быть готов к третьему ноября", - рассказала креативная продюсер телеканала "Суспільне: Культура" Юлия Дичук.

Кто такая Злата Дзюнька

13-летняя девочка, проживающая в городе Рава-Русская, 18 сентября этого года одержала победу в финале национального отбора на участие в детском "Евровидении-2022". Известно, что она была участницей и лауреатом многих конкурсов и фестивалей, в частности "Prague Art Festival" в Чехии, "Zvaigzdziu sonata 2022" в Литве и "Vistula Sounds 2022" в Польше.

Напомним, детский песенный конкурс Евровидение 2022 года запланирован на декабрь этого года. Принимает конкурс Армения, ведь именно их представительница (14-летняя Малена) одержала победу в прошлом году.

Вас также могут заинтересовать новости: