Мероприятие состоится в Армении в декабре этого года.

Детский песенный конкурс Евровидение 2022 запланирован на декабрь этого года. Принимает конкурс Армения, ведь именно их представительница (14-летняя Малена) выборола победу в прошлом году.

Как сообщает пресс-центр "Суспільного", Украина также будет принимать участие в этом конкурсе. Вскоре будет объявлен прием заявок и отбор.

Отметим, в 2021 году на этом же конкурсе в Париже от Украины выступала 14-летняя Елена Усенко. С композицией "Важіль" ей удалось получить шестое место.

В детском песенном конкурсе наша страна непрерывно участвует с 2006 года. Победа доставалась нам лишь однажды - ее в 2012 году одержала Анастасия Петрик.

Напомним, Евровидение-2023 пройдет в Великобритании вместо Украины. Такое решение принял EBU (Европейский вещатель), оценив ситуацию на территории-страны победительницы. Экспертная комиссия заявила, что участникам и зрителям здесь на смогут обеспечить достаточно безопасные условия.

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