Пара нежно обнималась и целовалась.

Группа KAZKA выпустила mood-видео на песню "Солодкі". В видеоработе появился бойфренд солистки Саши Зарицкой, с которым она уже успела обручиться.

Кроме возлюбленного Зарицкой в видео снялись команда группы и любимый скрипач Барака Обамы и обладатель двух Emmy Awards Демьен Эскобар, исполнивший струнную партию в песне.

"Рядом с самым близким - жизнь ярче, смыслы глубже, а чувства сильнее. Проверено лично на мне! Поэтому в новеньком видео на песню "Солодкі" мы решили показать людей, которые часто остаются за кадром, но все же двигают нашу вселенную вперед - частица большой команды KAZKA, моя любимая, наши родные", - комментирует премьеру Зарицкая.

Певица также выразила желание, чтобы после просмотра видео люди пошли и обняли тех, кого любят, тех, с кем им хочется делить сладкие моменты в жизни.

"Мы ведь все заслуживаем любви. Даже во время войны. Даже среди темных башен. Люблю", - добавила артистка.

Напомним, ранее была названа лучшая песня 2023 года.

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