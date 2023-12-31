Этот хит исполняют молодые артисты YAKTAK и KOLA.

Culture Awards 2023 определил безоговорочный хит этого года. Как сообщается на странице премии в Instagram, лучшей песней стала "Порічка", которую в дуэте исполняют молодые артисты YAKTAK и KOLA.

"Порічка" - это действительно хит 2023 года. Эта песня звучала буквально из каждого утюга, а слова настолько легко запоминаются, что украинцы сразу же их выучили и каждый раз подпевали.

К слову, "Порічка" набрала более 42 миллионов прослушиваний на YouTube Music и более 6 миллионов на Spotify.

"Можем смело заявить, что YAKTAK – самый популярный украинский артист, дебютировавший за последние два года. Певец только достиг совершеннолетия, а уже катается по таким турам, что некоторые украинские артисты с десятилетним опытом могут позавидовать. И вот весной этого года он сделал коллаборацию с KOLA, чья история становления на украинской сцене, кстати, отличается кардинально от моментальной популярности YAKTAK. Несмотря на это, артистам удалось создать органический хит, за который не стыдно", - говорится в сообщении премии.

Напомним, ранее Гарик Кричевский перевел на украинский свой хит "Киевляночка".

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