Украинский кулинар Евгений Клопотенко обнародовал полный текст гимна Украины, в котором он заметил некое пророчество.
Он обратил внимание на строки еще неотредактированного в 2003 году гимна:
"Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє".
По его словам, в этих строках есть пророчество. Мол, их ассоциировать с войной в Украине, развязанную Россией 24 февраля 2022 года.
"Это, выходит, пророчество, которое сбывается прямо сейчас. И мы с вами являемся его свидетелями. Я даже не знаю, как описать это ощущение. То есть вот есть текст гимна. Он воплощается на все 100%, а значит, после победы нам надо искать другой или беречь этот как символ и еще более плотно втирать в наш культурный код?" – написал кулинар.
Также он опубликовал еще один куплет, в котором говорится о победе.