Речь идет о сопротивлении украинцев российским оккупантам.

Украинский кулинар Евгений Клопотенко обнародовал полный текст гимна Украины, в котором он заметил некое пророчество.

Он обратил внимание на строки еще неотредактированного в 2003 году гимна:

"Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,

В ріднім краю панувати не дамо нікому;

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,

Ще у нашій Україні доленька наспіє".

По его словам, в этих строках есть пророчество. Мол, их ассоциировать с войной в Украине, развязанную Россией 24 февраля 2022 года.

"Это, выходит, пророчество, которое сбывается прямо сейчас. И мы с вами являемся его свидетелями. Я даже не знаю, как описать это ощущение. То есть вот есть текст гимна. Он воплощается на все 100%, а значит, после победы нам надо искать другой или беречь этот как символ и еще более плотно втирать в наш культурный код?" – написал кулинар.

Также он опубликовал еще один куплет, в котором говорится о победе.

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