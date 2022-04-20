Телеведущая программы "Ранок з Україною" Лилия Ребрик в последнее время больше времени проводит со своими детьми. Поэтому она решила записать с девочками домашнее видно, где они поют песню "Ой, у лузі червона калина".
Видеозапись Лилия опубликовала на своей странице в Instagram.
На кадрах 9-летняя Диана и 3-летняя Полина поют легендарную композицию под фортепиано.
"Совершенствуемся. Сначала просто пели, а теперь еще и мама Лиля вспомнила, как на пианино играла в детстве! Кстати, "концерт" даем прямо в моей домашней студии: сначала эфир "Ранок з Україною", а потом все вместе за музыку! Из военной тематики "Ой у лузі" нам больше всего легло по душе", - прокомментировала Лилия Ребрик.
Отметим, композиция "Ой, у лузі червона калина" после полномасштабного вторжения РФ в Украину обрела огромную популярность. Даже всемирно известная Pink Floyd выпустила свою инструментальную версию с вокалом Андрея Хлывнюка.
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