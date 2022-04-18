После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года наблюдается резкий подъем популярности некоторых композиций. УНИАН составил перечень наиболее актуальных песен, которые сейчас знает каждый.
- Jerry Heil - #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)
- Один в каноэ - У мене немає дому
- Pink Floyd - Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox)
- THE HARDKISS - Як ти?
- PROBASS ∆ HARDI - НАСТАНЕ ДЕНЬ (feat. ANNA BULAT)
- Христина Соловій - Українська лють (Bella Ciao Cover)
Jerry Heil - #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)
За несколько дней клип на данную композицию посмотрели почти 2,5 миллиона человек, что помогло ему вырваться на первое место во вкладке "Тренды" на YouTube.
Один в каноэ - У мене немає дому
Композиция 2016 года для многих украинцев сейчас обрела новый смысл, ведь сотни тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за прихода российских "освободителей".
Pink Floyd - Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox)
Трек Pink Floyd с вокалом Андрея Хлывнюка "Hey Hey Rise Up" возглавил мировые хит-парады. Уникальна данная композиция тем, что это первый выход песни группы с 1994 года. А вырученные средства от премьеры будут направлены на помощь Украине.
THE HARDKISS - Як ти?
Вопрос "как ты?" после 24 февраля этого года приобрел новый смысл. Именно это и пыталась донести рок-исполнительница Юлия Санина в новой песне группы "The Hardkiss". За несколько дней клип на эту песню посмотрели почти 900 тыс человек, что помогло подняться видеоработе на восьмую строчку в YouTube-трендах.
"Как ты?" – новое "я люблю тебя". Так начинается мое каждое утро, день и вечер с родителями, командой, друзьями. Как и у каждого украинца. В этих двух словах наша любовь, забота, переживание, страх. Самое важное, чтобы ответить на звонок и сообщение, только тогда выдохнешь. Месяц я не решалась сесть писать, меня охватывала ненависть и ярость. А потом я решила, что не смогу иначе испытать эти эмоции, нужно выкрикивать эту боль. Я чувствую, что будут еще написаны песни об благодарности и увлечении нашей нацией в борьбе с русскими оккупантами. Песни о любви, о надежде… А пока – "Как ты?", - прокомментировала Юлия Санина.
PROBASS ∆ HARDI - НАСТАНЕ ДЕНЬ (feat. ANNA BULAT)
Данная композиция принадлежит тем же музыкантам, что и хит "Доброго вечора, ми з України". Главная миссия данной песни - поднять боевой дух украинцев и напомнить, что война рано или поздно закончится, и, безусловно, победа будет за Украиной.
Христина Соловій - Українська лють (Bella Ciao Cover)
Слова о нападении РФ на Украину были положены на знакомый мотив "Bella Ciao". Привычный мелодичный голос Кристины Соловий транслирует уверенность и гордость за свою нацию.
Напомним, Виталий Козловский выпустил песню о войне, записанную в Киеве под звуки бомбежки.