После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года наблюдается резкий подъем популярности некоторых композиций. УНИАН составил перечень наиболее актуальных песен, которые сейчас знает каждый.

За несколько дней клип на данную композицию посмотрели почти 2,5 миллиона человек, что помогло ему вырваться на первое место во вкладке "Тренды" на YouTube.

Один в каноэ - У мене немає дому

Композиция 2016 года для многих украинцев сейчас обрела новый смысл, ведь сотни тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за прихода российских "освободителей".

Pink Floyd - Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox)

Трек Pink Floyd с вокалом Андрея Хлывнюка "Hey Hey Rise Up" возглавил мировые хит-парады. Уникальна данная композиция тем, что это первый выход песни группы с 1994 года. А вырученные средства от премьеры будут направлены на помощь Украине.

THE HARDKISS - Як ти?

Вопрос "как ты?" после 24 февраля этого года приобрел новый смысл. Именно это и пыталась донести рок-исполнительница Юлия Санина в новой песне группы "The Hardkiss". За несколько дней клип на эту песню посмотрели почти 900 тыс человек, что помогло подняться видеоработе на восьмую строчку в YouTube-трендах.

"Как ты?" – новое "я люблю тебя". Так начинается мое каждое утро, день и вечер с родителями, командой, друзьями. Как и у каждого украинца. В этих двух словах наша любовь, забота, переживание, страх. Самое важное, чтобы ответить на звонок и сообщение, только тогда выдохнешь. Месяц я не решалась сесть писать, меня охватывала ненависть и ярость. А потом я решила, что не смогу иначе испытать эти эмоции, нужно выкрикивать эту боль. Я чувствую, что будут еще написаны песни об благодарности и увлечении нашей нацией в борьбе с русскими оккупантами. Песни о любви, о надежде… А пока – "Как ты?", - прокомментировала Юлия Санина.

PROBASS ∆ HARDI - НАСТАНЕ ДЕНЬ (feat. ANNA BULAT)

Данная композиция принадлежит тем же музыкантам, что и хит "Доброго вечора, ми з України". Главная миссия данной песни - поднять боевой дух украинцев и напомнить, что война рано или поздно закончится, и, безусловно, победа будет за Украиной.

Христина Соловій - Українська лють (Bella Ciao Cover)

Слова о нападении РФ на Украину были положены на знакомый мотив "Bella Ciao". Привычный мелодичный голос Кристины Соловий транслирует уверенность и гордость за свою нацию.

Напомним, Виталий Козловский выпустил песню о войне, записанную в Киеве под звуки бомбежки.

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