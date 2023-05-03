Он восхитился песнями группы "Океан Эльзы".

Известный американский продюсер и музыкант Тони Висконти посетил концерт украинского певца Святослава Вакарчука и его группы "Океан Эльзы". Выступление его приятно поразило.

На своей странице в Facebook Висконти поделился впечатлениями от концерта. Продюсер Дэвида Боуи признал, что ему очень понравилась музыка. По словам продюсера, песни группы уникальны.

"Какая удивительная группа, а также какая у них душевная музыка...Вокалист, Святослав Вакарчук, красноречивый и теплый... Понятно, что я большой фанат этой группы", - написал Висконти и показал фото с выступления украинской группы.

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Также он рассказал, что общался с Вакарчуком. Продюсер и певец говорили перед концертом. Тогда Вакарчук признал, что сейчас он выступает перед небольшими аудиториями, хотя раньше собирал огромные стадионы. Сейчас же певец дает концерты, в частности, для 1 500 слушателей.

Напомним, недавно группа "Океан Эльзы" дала концерт в Лондоне. Мероприятие было посвящено защитникам Украины, мощное выступление поразило зрителей.

Кто такой Тони Висконти

Американскому музыкальному продюсеру и музыканту уже 74 года. Тони Висконти считается самым влиятельным продюсером в эпоху глэм-рока. Артист работал с известными музыкантами и группами.

С 1969 по 2016 год Висконти был продюсером Дэвида Боуи. Кроме того, он часто исполнял бас-партии для песен легендарного певца. Известно, что свой хит Heroes Боуи написал после того, как увидел Висконти с бэк-вокалисткой. Они обнимались у окна, однако эту историю держали в тайне до 2000 года, ведь на тот момент продюсер был женат на другой женщине.

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