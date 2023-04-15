Украинские артисты выступили в известном концертном зале Лондона - Альберт-холле.

В четверг, 13 апреля, украинская группа "Океан Эльзы" дала концерт в одном из самых знаменитых концертных залов мира - Альберт-холле в Лондоне. Мероприятие было посвящено защитникам Украины. Как можно увидеть по снимкам, опубликованным в соцсетях, собрался полный зал, чтобы услышать музыку Вакарчука.

Следует отметить, что всего Альберт-холл вмещает 9,5 тысяч человек. Зрители аплодировали стоя.

"Каждый день, стоя здесь на сцене, или в фан-зоне, или на трибунах, мы с вами должны помнить, что мы здесь для того, чтобы помочь нашим ребятам на фронте выиграть эту войну", - сказал со сцены Святослав Вакарчук и исполнил песню "Місто Марії".

Видео дня

Композиция "Місто Марії" вышла весной 2022 года. Она посвящена защитникам Мариуполя, которые героически обороняли портовый город от наступления оккупантов.

"Не только Лондон, а весь мир стоя аплодирует вам, украинские защитники. Со временем будет видео всего концерта, а теперь посмотрите, как приветствовал Royal Albert Hall украинских воинов! Все песни, которые были посвящены им, зал слушал аплодируя стоя", - сказано в подписи.

Реакция соцсетей

"Спасибо за отличный концерт! Приезжайте еще!"

"Слава Украине! Слава ВСУ!"

"Океан Эльзы, вы - прекрасны!"

Напомним, Вакарчук в День украинского добровольца записал трогательное обращение.

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