Такое заявление она сделала на концерте ко Дню влюбленных.

14 февраля в Киеве к празднику всех влюбленных состоялся большой сольный концерт Lama, которым исполнительница мега популярных хитов уверенно заявила о возвращении в шоу-бизнес и дальнейшей концертной деятельности. Выступление прошло в одном из столичных клубов и собрало полный зал самых преданных поклонников.

На протяжении всего концерта Lama поражала и восхищала разнообразием своих хитов. От романтических и лирических до зажигательных танцевальных с мощным роковым звучанием.

Не обошлось и без сюрпризов, одним из которых стало выступление с Тоней Матвиенко и исполнения дуэтной песни "Мой милый", которая более трех месяцев возглавляла главные чарты страны, а видеоработа набрала почти 4 миллиона просмотров на YouTube.

Самый яркий сюрприз ждал слушателей на экваторе концерта. К команде музыкантов Lama присоединился еще один гитарист, Константин Шелудько (Ульмо Три), с которым исполнительница недавно выпустила дуэтную песню "Любовь начинается".

Артисты представили композицию в live-версии впервые, что вызвало большой всплеск эмоций у зрителей, подтверждением тому стали многочисленные просьбы публики выполнить композицию на бис.

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