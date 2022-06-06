Композиция получила название "Я так хочу додому".

Украинский артист Павел Зибров выпустил песню "Я так хочу додому". Актуальная композиция посвящена людям, которые сейчас далеко от своего дома в связи с масштабным нападением России. Клип опубликован на YouTube-канале музыканта.

"Эта песня – крик души миллионов украинцев, которые были вынуждены из-за войны покинуть свои дома и мечтают объять своих родных дома, там где все нам знакомо, где мы всегда нужны", - сказал.

"Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти,

розписалися кров‘ю ви на кожному метрі,

Наші душі сповиті в чорно-білі альбоми,

Хай дороги розбиті, але треба додому", - спел Павел Зибров.

Напомним, недавно Павел Зибров попал в скандал: его обвинили в "выступлении на свадьбе богачей" во время войны. Он оправдался - говорит, что это не он, а шоу двойников.

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