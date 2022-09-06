К счастью, слушатели в Украине уверенно дерусифицируют свой плейлист.

Русская музыка уверенно покидает плейлисты украинцев. УНИАН расскажет о пяти популярных песнях, которые заняли верхушку локального рейтинга Apple music. Их точно стоит добавить себе, если вы еще не сделали этого!

Skofka - Чути гімн

"Пока будет "слышно гимн" во всех городах Украины, будет жить Украина! Наш народ уже показал себя и на что готов, чтобы защитить свое. Мы обязательно выстоим и победим, жалко только какими-то жертвами", - сказано в описании к песне.

Skofka отметил, что посвятил композицию другу детства, который погиб на войне.

CHEEV - Гарно так

Несмотря на то, что композиция вышла еще в декабре 2021 года, сейчас она обрела актуальность и стала одной из самых прослушиваемых песен месяца.

100лиця & Skylerr - Вечорниці (Добрий день everybody)

Драйвовая песня о том, что в Украине - "найкращі вечорниці", звучит сейчас без преувеличения на каждом шагу. В композиции упомянуты главные действующие лица - Борис Джонсон, Давид Арахамия, Анджелина Джоли, Виталий Ким, Алексей Арестович и, конечно же, Владимир Зеленский.

Также включили в хит и культовую фразу Джонсона: "Добрий день, everybody", которую он произнес во время своего визита в Украину.

Chico & Qatoshi - Ластівки

В списке лучших клипов на YouTube комопзиция заняла седьмую позицию, а вот в Apple music - четвертую. Еще одна очень танцевальная и жизнеутверждающая песня с забавным текстом, который точно застрянет в голове уже после первого прослушивания.

KALUSH - Додому (feat. Skofka)

Эта песня также написана до полномасштабного вторжения, но для многих украинцев, покинувших свои дома или оставшихся без жилья, она стала очень символичной. Поется в ней о том, что где бы ни был человек, он всегда помнит свою Родину, свой родной дом, где тепло и уютно.

Напомним, "Антитела" и Эд Ширан впервые вместе вживую исполнили 2step.

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