Известная украинская певица Наталья Могилевская выпустила новую песню "День рождения каждый день" и клип к ней. В новой видеоработе исполнительница показала своего мужа Валентина.
Новый трек вышел после 49-летия артистки, которое она отметила 2 августа. Кстати, клип на новую песню необычный, он состоит из семейного контента певицы.
В частности, главными героями в видео стали сама Наталья, ее приемные дочери: 12-летняя Мишель и 4-летняя София, любимый Валентин и их собака Айка. В ролике есть немало кадров с празднования дня рождения знаменитости.
Композицию "День рождения каждый день" Могилевская посвятила своему избраннику. Песня стала особым подарком для Валентина.
"Это эмоциональное послание любви и благодарности к своим близким. Песня наполнена теплом и нежностью, что отражает важность семейных связей и особых моментов, проведенных вместе", - комментирует Наталья.
В сюжете клипа певица отображает семейные ценности, уют своего дома, объятия с мужем и дочками, а также дополняет это самыми яркими воспоминаниями своей творческой жизни.
"Я желаю, чтобы в сердце каждого украинца День Рождения был каждый день, потому что мы того достойны", - написала под клипом исполнительница.
В комментариях подписчики высоко оценили новую видеоработу звезды и написали много приятных слов для Натальи и ее семьи:
- "Супер песня. Переполнена счастьем, позитивом, эмоциями. Будьте счастливы"
- "Спасибо, Наташа, за песню замечательную, за вашу украинскую позицию, за детишек! Будьте здоровы и счастливы!"
- "Очень вдохновляющий клип! Очень теплый! Вы дарите себя людям уже много лет, а сейчас особенно. Я радуюсь за вас и вашу семью, потому что вижу как изменилась ваша жизнь"
Напомним, ранее Наталья Могилевская сделала неожиданный подарок 12-летней дочери. Артистка также рассказала об увлечениях Мишель.