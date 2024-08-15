Артистка посвятила песню любимому.

Известная украинская певица Наталья Могилевская выпустила новую песню "День рождения каждый день" и клип к ней. В новой видеоработе исполнительница показала своего мужа Валентина.

Новый трек вышел после 49-летия артистки, которое она отметила 2 августа. Кстати, клип на новую песню необычный, он состоит из семейного контента певицы.

В частности, главными героями в видео стали сама Наталья, ее приемные дочери: 12-летняя Мишель и 4-летняя София, любимый Валентин и их собака Айка. В ролике есть немало кадров с празднования дня рождения знаменитости.

Композицию "День рождения каждый день" Могилевская посвятила своему избраннику. Песня стала особым подарком для Валентина.

"Это эмоциональное послание любви и благодарности к своим близким. Песня наполнена теплом и нежностью, что отражает важность семейных связей и особых моментов, проведенных вместе", - комментирует Наталья.

В сюжете клипа певица отображает семейные ценности, уют своего дома, объятия с мужем и дочками, а также дополняет это самыми яркими воспоминаниями своей творческой жизни.

"Я желаю, чтобы в сердце каждого украинца День Рождения был каждый день, потому что мы того достойны", - написала под клипом исполнительница.

В комментариях подписчики высоко оценили новую видеоработу звезды и написали много приятных слов для Натальи и ее семьи:

"Супер песня. Переполнена счастьем, позитивом, эмоциями. Будьте счастливы"

"Спасибо, Наташа, за песню замечательную, за вашу украинскую позицию, за детишек! Будьте здоровы и счастливы!"

"Очень вдохновляющий клип! Очень теплый! Вы дарите себя людям уже много лет, а сейчас особенно. Я радуюсь за вас и вашу семью, потому что вижу как изменилась ваша жизнь"

Напомним, ранее Наталья Могилевская сделала неожиданный подарок 12-летней дочери. Артистка также рассказала об увлечениях Мишель.

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