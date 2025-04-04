Макс Барских впервые выступит на десятилетии Atlas Festival 2025

Atlas Festival снова удивляет! Одним из главных хедлайнеров нынешнего юбилейного мероприятия станет Макс Барских. К выступлению команда артиста готовит уникальную программу, которая объединит самые известные хиты и создаст особую атмосферу единства со зрителями. Медиапартнерами Atlas Festival 2025 стали 1+1 media, а также телеканалы 1+1 Украина и ТЕТ.

Слоган Atlas Festival 2025 - "Объединяет. Вдохновляет. Помогает" - логичная рефлексия творческого пути артиста за последние несколько лет. С начала полномасштабной войны он переосмыслил свою музыку, наполнив ее новым содержанием, который стал отражением изменений в украинском обществе и источником вдохновения для тысяч слушателей.

Гости фестиваля смогут насладиться не только золотыми хитами и треками-бестселлерами музыканта, которые стали знаковыми для многих украинцев, а также услышат новые англоязычные композиции, в частности Stomach Butterfly из будущего альбома.

Видео дня

Особенно эмоциональным моментом станет исполнение песни "Будет весна", которая прозвучит в унисон с посетителями Atlas Festival как символ несокрушимости, надежды и веры в будущее.

Фестиваль состоится 18, 19 и 20 июля на территории ТРЦ Blockbuster Mall, главной целью которого станет сбор 100+ млн грн на помощь ВСУ.

Самые выгодные билеты уже доступны в продаже, их количество ограничено. Присоединяйтесь к главному музыкальному событию лета уже сегодня!

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