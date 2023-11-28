Выступление певца будет иметь благотворительный характер. Часть средств из прибыли будет перечислена на нужды ВСУ.

1 декабря главный хитмейкер страны вернется на сцену Дворца спорта, чтобы презентовать полностью украиноязычное шоу "Зорепад".

Впервые со сцены прозвучат хиты с новой пластинки певца, которая сразу же после релиза заняла первое место в Apple Music, а украинские радиостанции подхватили одновременно несколько главных синглов.

"Главной целью для меня было создание самого успешного альбома в моей карьере, который должен был быть именно на украинском языке. В этой пластинке есть песни на все жизненные случаи, и я искренне рад, что "Зорепад" пришелся по душе моим поклонникам не только в Украине, но и заграницей", - комментирует певец.

Видео дня

В одноименное шоу "Зорепад" войдут не только новые песни, но и лучшие хиты и треки-бестселлеры за 15-летнюю карьеру Барских. Концерт Макса во Дворце спорта станет уже вторым крупным выступлением в столице с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, ранее Макс Барских сказал, что полномасштабное вторжение России в Украину сделало переворот в его сознании. Макс постепенно начал переходить на украинский, а также занялся выпуском украиноязычных композиций. Показательно, что артист перевел на украинский свои старые хиты.

Вас также могут заинтересовать новости: