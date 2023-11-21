Фолловеры в бешеном восторге.

Песня "Уночі" - одна из самых любимых у поклонников творчества молодого артиста YAKTAK. За три месяца эта песня набрала 11 миллионов просмотров на YouTube. В социальной сети TikTok, например, под этот звук сняли более 100 тысяч видео.

Эта песня настолько понравилась украинцам, что они решили сделать даже каверы на нее. Однако, один из них оказался самым "разрывным". Так, молодой парень Евгений Янчик перевел "Уночі" на немецкий язык и очень чувственно исполнил этот хит.

Фолловеры буквально начали сходить с ума от его голоса и таланта. В комментариях под видео они пишут:

"Я так долго ждала этот перевод"

"Крутая фишка, немецкий в песнях"

"Ты - топ"

"Очень нравится, крутяк"

"Это что-то нереальное"

"Божественный голос, да и сам он красавчик"

Отметим, Евгений Янчик часто переводит песни украинских знаменитостей на другие языки мира. Он отлично владеет не только немецким, но и польским языком. Пользователи сети отмечают, что благодаря такому переводу популярных песен им легче выучить иностранные языки.

Оригинальная версия песни "Уночі"

Напомним, ранее "голая" Злата Огневич взбудоражила танцами в новом клипе "Віддаю".

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