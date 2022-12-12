В этом году известная на весь мир мелодия Николая Леонтовича напомнит о важном.

Мегапопулярная украинская певица Тина Кароль и UAnimals рассказали об экоциде в Украине довольно оригинально - с помощью текста песни, положенного на известную во всем мире мелодию Николая Леонтовича "Щедрик".

Цель этой композиции - привлечь внимание к экологическим преступлениям России во время войны против нашей страны. Тина Кароль исполнила песню в сопровождении хора "Огонек" и довела до слез миллионы поклонников.

Новый и актуальный текст песни Carol of the Ecocide написал украинский автор Евгений Матюшенко, над аранжировкой работал композитор Юрий Звонарь.

Видеоряд к этой песне об экоциде очень жуткий: кадры российских ударов по объектам в Украине сменяются кадрами с убитыми оккупантами животными, уничтоженными огнем полями и лесами, заминированными побережьями.

Тина Кароль отметила, что война не только уносит жизни людей и отбирает их дома, она также безжалостно уничтожает украинскую экологию и мир животных.

"Пока весь мир готовится к рождественским праздникам, Россия продолжает обстреливать мирные города и уничтожать окружающую среду в Украине. Уже сотню лет зимние каникулы в США и Европе сопровождает мелодия Carol of the Bells, созданная украинским гением Николаем Леонтовичем. В этом году она напомнит о важном", — заявил основатель UAnimals Александр Тодорчук.

Как Россия уничтожает украинскую экологию

По официальным данным, в результате российской агрессии более 182 тыс. 880 м2 украинской почвы загрязнены вредными веществами, 20% природоохранных территорий Украины поражены войной, погибли более 6 миллионов домашних животных и по меньшей мере 50 тыс. черноморских дельфинов.

Как Дорофеева своей песней обратила внимание на проблему уничтожения украинских жилищ Россией

Ранее DOROFEEVA выпустила клип на песню "У твоїй душі" и растрогала сеть. В новой видеоработе артистка показала кадры с разбомбленными Россией домами в Украине.

Она призвала помогать волонтерскому движению "Добробат", восстанавливающему уничтоженные российскими оккупантами дома украинцев.

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