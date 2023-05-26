Щемящий трек получил название "Перекотиполе". Текст песни точно откликнется многим.

Молодые украинские артисты YAKTAK и DOVI 26 мая представили новую совместную композицию. Она получила название "Перекотиполе".

Прошлая их коллаборация получила бешеный успех - трек "Чекає вдома" стал настоящим хитом. Он держался на первом месте в украинских музыкальных чартах в течение многих недель, а на YouTube набрал более 13 миллионов просмотров.

"Перекотиполе" - новый трек, пронизанный теплой ностальгией. Он переносит слушателей в мир эмоций, напоминая, что даже если жизненные пути разлучили нас с теми, кто когда-то был нам самым близким, воспоминания о прошлом остаются в наших сердцах навсегда.

"У каждого в жизни был момент, когда ты понимаешь, что люди, которые когда-то были близкими, теперь не рядом. Это наталкивает на печаль, но такую теплую. Важно научиться принимать изменения, двигаться вперед. Мы растем и развиваемся, и это нормально, что люди и обстоятельства вокруг нас меняются. Но воспоминания о тех, кто был рядом, всегда будут в нашем сердце и будут напоминать нам о нашей связи с прошлым", - прокомментировал YAKTAK свой новый релиз.

"Я очень рад снова сделать что-то вместе с Яриком, потому что наши треки это всегда о настоящем, о жизни. Надеюсь, что новая песня также найдет отклик в сердцах наших слушателей", - добавил DOVI.

YAKTAK & DOVI - Перекотиполе: клип

Реакция соцсетей

"С удовольствием прослушала вашу песню, понравилась. Мы имеем определенное место в жизни - это Украина, но проклятая война сделала из украинцев действительно перекотиполе"

"Поздравляю с премьерой!!! Молодцы, украинцы! Победы нам..."

"Этот трек имеет большую душу. Ребята, спасибо за то, что каждый ваш трек открывает нам новую страница вашей души"

"Такие душевные песни заканчиваются слезами на глазах"

Напомним, КилимМен из Kalush Orchestra начал сольную карьеру и выпустил первую песню.

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