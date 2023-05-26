Молодые украинские артисты YAKTAK и DOVI 26 мая представили новую совместную композицию. Она получила название "Перекотиполе".
Прошлая их коллаборация получила бешеный успех - трек "Чекає вдома" стал настоящим хитом. Он держался на первом месте в украинских музыкальных чартах в течение многих недель, а на YouTube набрал более 13 миллионов просмотров.
"Перекотиполе" - новый трек, пронизанный теплой ностальгией. Он переносит слушателей в мир эмоций, напоминая, что даже если жизненные пути разлучили нас с теми, кто когда-то был нам самым близким, воспоминания о прошлом остаются в наших сердцах навсегда.
"У каждого в жизни был момент, когда ты понимаешь, что люди, которые когда-то были близкими, теперь не рядом. Это наталкивает на печаль, но такую теплую. Важно научиться принимать изменения, двигаться вперед. Мы растем и развиваемся, и это нормально, что люди и обстоятельства вокруг нас меняются. Но воспоминания о тех, кто был рядом, всегда будут в нашем сердце и будут напоминать нам о нашей связи с прошлым", - прокомментировал YAKTAK свой новый релиз.
"Я очень рад снова сделать что-то вместе с Яриком, потому что наши треки это всегда о настоящем, о жизни. Надеюсь, что новая песня также найдет отклик в сердцах наших слушателей", - добавил DOVI.
YAKTAK & DOVI - Перекотиполе: клип
Реакция соцсетей
- "С удовольствием прослушала вашу песню, понравилась. Мы имеем определенное место в жизни - это Украина, но проклятая война сделала из украинцев действительно перекотиполе"
- "Поздравляю с премьерой!!! Молодцы, украинцы! Победы нам..."
- "Этот трек имеет большую душу. Ребята, спасибо за то, что каждый ваш трек открывает нам новую страница вашей души"
- "Такие душевные песни заканчиваются слезами на глазах"
Напомним, КилимМен из Kalush Orchestra начал сольную карьеру и выпустил первую песню.