Певица выпустила песню "Лужок" и мультипликационный клип на него.

Украинская певица Алина Гросу представила новую песню и видеоработу. Композиция получила название "Лужок", а в мультипликационном клипе показана чувственная история об усыновлении. На YouTube видео опубликовали 30 сентября.

"30 сентября – День усыновления детей в Украине. Именно сегодня, когда многие дети остались без семьи не по их вине, нуждаются в попечении и опеке в такое сложное время для всех нас. В моем новом арт-видео показана история о том, как ребенок находит своих новых родителей, новую семью, несмотря на все сложности и препятствия", — прокомментировала сама Гросу свое творчество.

Известно, что данное видео создано благодаря детям из украинской студии "SOVAanima" под руководством художника Вадима Болдурата. Дети вручную создали всех персонажей и декорации из пластилина.

"Мы использовали три килограмма испанского пластилина. Лепили 10 дней по 12-15 часов в сутки. Последние дни работали круглосуточно, но оно того стоит. Кстати, побороть усталость от длительной работы нам помогало постоянное прослушивание песни. Она вдохновляет и поддерживает позитивный настрой, и мы это подчеркнули в видеоработе", – прокомментировал художник Вадим Болдурат.

GROSU - Лужок: видео

Реакция соцсетей

Вот что под видео написали комментаторы:

Редко, когда и песня и клип на высшем уровне! Браво всей твоей команде!

Талантливо, спасибо... Яркие краски, украинский язык, вырванные сердца, слезы, боль и будущее в такое напряженное время!

Трогательно. Аж слеза навернулась.

Это было очень впечатляюще и красиво!

Слова касаются души!

Напомним, Алина Гросу внезапно рассказала о пополнении в семье.

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