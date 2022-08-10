Также артистка показала ребенка.

Украинская певица Алина Гросу рассказала о пополнении в семье и показала ребенка. Оказывается, что малыша родила супруга ее брата.

Кроме того, сегодня женщина отмечает и свой день рождения. Поэтому певица решила ее поздравить с таким знаменательным днем.

"Этот месяц у нас полон прекрасных дней рождений. Хочу поздравить нашу прекрасную невестку с ее днем. Мира, счастья, любви. И еще больше нам племянников и племянниц", - написала Гросу в инста-сториз.

Отметим, Алина Гросу с начала полномасштабного вторжения России в Украину ведет информационную войну. Девушка помогает украинским беженцам и готовит для них еду.

Кроме того, ранее в сети атаковали известного бойфренда Алины Гросу из России. Роман Полянский молчит о войне. Поклонники даже заподозрили, что пара рассталась из-за разных политических взглядов.

Вас также могут заинтересовать новости: