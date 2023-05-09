Сегодня мы узнаем, кто пройдет в финал.

Уже сегодня, 9 мая, в Ливерпуле пройдет первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2023. Начало трансляции - 22:00 по киевскому времени.

УНИАН ведет прямую трансляцию первого полуфинала.

22:48 На сцене Ноа Кирел из Израиля - очень талантливая и разносторонняя личность. В свои 22 года она не только состоявшаяся певица, но и судья вокальных конкурсов у себя на родине.

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22:44 На сцену вышел представитель Швейцарии. Ремо Форрер родился в семье музыкантов, сам учился играть на музыкальных инструментах и победил в местном "Голосе". Теперь претендует на победу уже на мировом уровне.

22:40 На сцене Хорватия! Представители этой страны уже 5 лет не попадали в финал Евровидения, поэтому сегодня группа Let 3 выкладывает на максимум!

22:36 Ирландия - рекордсмен на Евровидении. Их представителям удалось победить трижды подряд, а всего они забрали на этом конкурсе 7 наград. Сегодня за победу борется группа Wild Youth.

22:32 На сцену вышла представительница Португалии Mimicat. В это сложно поверить, но в девятилетнем возрасте она записала свою первую песню!

22:24 Участник под номером 4 - группа Sudden Lights из Латвии. Инди-рок-группа была основана более 10 лет назад. Тогда они решили заниматься музыкой, слушая Кэти Перри.

22:20 На сцене представитель Сербии Luke Black с композицией "Само ми се спава". С музыкой парень любит эксперементировать. Занялся этим, чтобы улучшить и наполнить музыкальную культуру своей страны.

22:16 Приветствуем на сцене представителей Мальты. The Busker будут покорять зрителей песней "Dance". На старте участники группы позиционировали себя как уличные музыканты, а сегодня выступают на главной сцене Европы.

22:12 На сцену вышла представительница Норвегии. Представляет страну 20-летняя Алессандра. Девушка в музыке буквально с рождения - первую награду в вокальном конкурсе она получила в 6 лет. Посмотрим, получится ли у нее выбороть победу в Евровидении.

22:05 Вечер открыла невероятная Юлия Санина песней "Маяк". Она является одной из ведущих.

22:00 Первый полуфинал Евровидения-2023 стартовал!

21:40 До начала конкурса осталось 20 минут. Участники готовятся покорять мир своими выступлениями.

Трансляция будет вестись на следующих площадках:

официальный Facebook-профиль Евровидение;

сайт Суспільне Культура;

сайт Суспільне Евровидение;

YouTube-канал Евровидение Украина;

YouTube-канал песенного конкурса Евровидение.

Посмотреть прямой эфир можно будет в приложении "Дія". Для этого нужно будет зайти в "Услуги", затем выбрать "Дія.TV" и "Канал UA: Культура".

Также посмотреть "Евровидение -2023" можно на платформе Киевстар ТВ в хорошем качестве.

Отметим, украинская группа TVORCHI выступать сегодня не будет, поскольку, согласно правилам конкурса, представители страны-победительницы прошлого года в этом году сразу проходят в финал.

Евровидение-2023: кому пророчат победу

Букмекеры все чаще обновляют прогнозы касательно вероятного победителя этого года. Согласно последним данным букмекерской конторы Smarkets, нашей стране пророчат в финале третье место. Велика вероятность, что победу в этом году одержит Швеция. Второе место может занять Финляндия.

В десятку лидеров также могут войти Испания, Норвегия, Израиль, Великобритания, Италия, Армения и Австрия. А вот у Сан-Марино, Румынии, Португалии и Польши поддержки меньше всего - им букмекеры пророчат последние места в рейтинге.

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