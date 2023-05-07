Уже 9 мая в Ливерпуле состоится первый полуфинал престижного музыкального конкурса.

До Евровидения осталось меньше двух дней, ведь уже 9 мая в Ливерпуле состоится первый полуфинал престижного музыкального конкурса. Украинская группа TVORCHI, которая в этом году представляет нашу страну, выступит уже в гранд-финале 13 мая.

Сейчас букмекеры обновили свои прогнозы касательно победителя. Если ранее TVORCHI пророчили 4-е место, то сейчас, согласно последним данным букмекерской конторы Smarkets, наша страна может войти в тройку лидеров. На втором месте может быть Финляндия, а на первом - Швеция.

Согласно прогнозам Smarkets, в десятку лидеров войдут Испания, Норвегия, Израиль, Великобритания, Италия, Армения и Австрия.

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Меньше всего поддержки на данный момент у Сан-Марино, Румынии, Португалии и Польши.

Евровидение-2023: что известно

В этом году конкурс организовывает Украина и Великобритания в Ливерпуле. В 2022 году победу одержала украинская группа Kalush Orchestra, но провести конкурс на территории нашей страны невозможно из-за полномасштабного вторжения России.

Европейский вещатель EBU предложил провести мероприятие на территории страны, занявшей в прошлом году второе место.

Также УНИАН писал, что в Великобритании уже установили украинскую инсталляцию к Евровидению.

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