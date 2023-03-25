Певец посвятил новую песню всему украинскому народу.

Украинский певец Сергей Бабкин представил новую песню об украинцах. Трек "Непробивна" показал мысли артиста, когда тот сильно злится на российских оккупантов и мечтает о суперсиле.

Свою песню Бабкин посвятил защитникам Украины и всему украинскому народу. Ведь все жители нашей страны доказали всему миру, что желание быть свободными и волю к победе невозможно сломать.

"В моменты, когда меня охватывает ярость, злость и ненависть к врагу, я мечтаю иметь суперсилу. Только одну, но такую, чтобы можно было вернуть жизнь всем, кто погиб в этой войне. Мысли об этом послужили толчком к написанию этой песни. Разрушительная война сделала нас сильнее. Мы объединились, мы стали едины. Украинцы - светлые, добрые, искренние, откровенные люди. Путешествуя с концертами по разным городам нашей страны, я в который раз почувствовал, что Украина непробиваема. Когда наши люди объединяются, они становятся единственной стеной, которую не пробьет и не одолеет ни одно зло. Я посвящаю эту песню каждому украинцу и каждому защитнику, который защищает ее от врага. Она полна любви и надежды на лучшие дни", - написал Бабкин о своем новом треке в Instagram.

Фанаты пришли в восторг. Они поблагодарили Бабкина за новый трек и отметили, что артист создал новый хит.

Что пишут комментаторы:

"Украина свободна и непробиваема. Спасибо за настроение"

"Невероятная, спасибо за песню!"

"Спасибо за крутую песню!".

Напомним, недавно Никитюк и участник "Голоса страны" выпустили песню, но их поругали за плагиат.

Вас также могут заинтересовать новости: