Atlas Festival вместе с 'Вернись живым' и ПриватБанком объявили масштабный сбор на 100 миллионов гривень

Защитить небо над украинскими городами – такова амбициозная цель юбилейного Atlas Festival, который в этом году объединяет усилия с фондом "Вернись живым" и ПриватБанком. В фокусе – сбор 100 миллионов гривень в поддержку проекта "Дронопад", направленного на эффективный перехват вражеских целей. В рамках инициативы планируется закупка транспорта, FPV-дронов, комплексов управления и дополнительного оборудования для эффективного перехвата целей.

Сбор №13 – это не просто благотворительность, а часть масштабной коммуникационной кампании, которая аккумулирует силы культурной индустрии, медиа, гражданского общества и ответственный бизнес вокруг единой цели – поддержки украинских военных и защиты гражданского населения.

Центральным элементом кампании стала первая серия спецпроекта "13 друзей Atlas", который продолжает успешную историю прошлого года – "12 друзей". В главных ролях: Женя Галич (O.Torvald), Тарас Чмут (глава Фонда "Повернись живим"), Рамиль Насиров (Курган и Агрегат), Дмитрий Сидоренко (основатель Atlas Festival), Павел Немерюк (коммерческий директор Atlas Festival) и Ветераны космических войск – Веня Венедчук и Артем Дамницкий.

Видео дня

В этом году к команде друзей присоединяется новый игрок – зритель. Каждый, кто делает донат, становится важной частью большой системы защиты, приближающей победу.

КОГДА: 18-20 июля 2025 года

ГДЕ: Blockbuster Mall, г. Киев, проспект Степана Бандеры, 36