После прослушивания вам точно захочется добавить их в плейлист.

Весна - время, когда хочется чего-то нового. Рассказываем, какими музыкальными новинками украинские артисты радовали своих слушателей в течение последних двух месяцев. После прослушивания этих композиций вы точно захотите добавить их в свой плейлист!

Злата Огневич и SHUMEI - "Буревіями"

Трогательная композиция вышла чуть больше недели назад, а уже стала безусловным хитом соцсетей. Песня заняла первое место в хит-параде "Набирающие популярность" в Украине на YouTube Music, а также стала второй в Apple Music. Ее активно используют в TikTok, из-за чего популярность только растет.

Jerry Heil - "На небі ні зорі"

"Это песня о той любви, на которой держится Украина", - так коротко артистка прокомментировала свою композицию. Чувственная песня о любви во время войны нашла отзывы в сердцах тысяч слушателей.

Після дощу - "Хочеш"

Еще одна крутая премьера весны - это мощная песня "Хочеш" от молодой группы Після дощу. Она вызывает мурашки уже с первых секунд прослушивания. Душевные строки и приятный голос артиста покорили миллионы слушателей, благодаря чему композиция быстро вырвалась в тренды.

KAZKA - "Без кохання"

Украинская группа KAZKA презентовала песню, в основу которой легла личная история фронтвумен коллектива Саши Зарицкой.

"Война научила нас не откладывать чувства на завтра. Ценить каждое мгновение, любить, искать дело мечты, создавать семьи, пространство вокруг себя, новую жизнь", - сказала Зарицкая.

Настя Каменских - "Душа"

NK этой весной обсуждают не только из-за вероятных перемен в личной жизни, но и благодаря ее творчеству. Так, в марте вышла песня "Душа" и клип на нее. В клипе Каменских сменила несколько образов, созданных по народным украинским мотивам.

Напомним, TVORCHI выпустили ремикс на конкурсную песню для Евровидения.

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