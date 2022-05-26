Здесь не только "Stefania" и "Ой, у лузі червона калина".

За более чем три месяца войны украинские артисты выпустили немало композиций для того, чтобы поднять боевой дух своих слушателей. Популярными стали и старые песни, которые после нещадных обстрелов со стороны РФ обрели новый смысл. Предлагаем вам обновить свой плейлист.

Христина Соловій - Українська лють

Авторские слова песни артистки положены на музыку итальянской "Bella Ciao". Эта символичная композиция показывает - украинцев не сломить.

Христина Соловій - Я твоя зброя

Еще одна песня от Христины.

"Украинцы нацелены на победу, чтобы снова жить под мирным небом, вернуться домой, воссоединиться с семьями, чувствовать свободу и делать привычные вещи: гулять по свободному Киеву, ездить на море в свободный Крым. Желание победить является нашим сильнейшим оружием", - прокомментировала артистка свою работу.

Jerry Heil - #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)

В название композиции и в ее основу легло высказывание Андрея Данилко (Верки Сердючки) на одном из своих выступлений. Трек быстро стал вирусным.

"Геть з України, москаль некрасівий", - теперь это девиз всех украинок.

МЮСЛІ UA ft MC PAPA - VOVA їBash їх Blyad'

Александр Поворознюк успел прославиться как мастер "крепкого словца". Его высказывания даже стали основой популярного хита, который сейчас является одним из самых частоиспользуемых в TikTok.

Ed Sheeran – 2step ft Antytila

Всемирно известный исполнитель Эд Ширан еще в 2021 году был в Украине. На улицах Киева он снимал свой клип, который презентовал уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

После премьеры британский исполнитель предложил украинскому артисту Тарасу Тополе записать совместную новую версию этой композиции. Несмотря на то, что Тополя сейчас в рядах ВСУ, он все же смог записать свое исполнение.

Океан Ельзи - Місто Марії

У Вакарчука уже есть немало легендарных композиций. Украина и весь мир ждут с нетерпением того, "коли настане день, закінчиться війна", чтобы обнять своих родных. После бомбардировки портового города Мариуполь в Донецкой области Святослав написал трогательную композицию "Місто Марії", в которой отметил - город будет стоять "доки над гордим Азовом сонце встає".

Kozak System - Подай Зброю

Песне Kozak System уже больше четырех лет, но особенно популярной и актуальной она стала именно сейчас по понятным причинам.

Один в каноэ - "У мене немає дому"

К сожалению, сотни тысяч людей столкнулись с тем, что остались без дома. Чей-то дом разбомбили оккупанты, а кто-то оставил родное место, потому что спасал от войны свою жизнь и жизни своих близких.

Батько наш – Бандера – ROMAX & Макс Міщенко

Еще одна культовая композиция, которая буквально взорвала TikTok.

Kalush Orchestra - Стефанія

Эта подборка была бы не полной без группы, которую полюбили миллионы. В такое непростое время артисты нашли в себе силы представить Родину на самом престижном музыкальном конкурсе и выбороли победу. Стефанія - это не только образ мамы фронтмена группы, а образ всех мам, чьи дети ушли на войну защищать Украину.

Стефанія мамо, мамо Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє…

Напомним, TVORCHI выпустили хит о победе Украины: заработанные деньги передадут армии.

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