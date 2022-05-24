Композиция получила название "Боремося".

Музыкальная группа TVORCHI выпустила песню под названием "Боремося". Клип снимали в стенах украинского театра. Премьера состоялась 24 мая - спустя три месяца после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Мы снимали в центре культуры – украинском театре. В том самом, где оживают произведения Леси Украинки и Ивана Нечуя-Левицкого в Тернополе, куда приходят наполниться украинские семьи в Киеве, и который был жестоко разрушен в Мариуполе. Во время наших съемок мы видели воочию, как театр снова начинает дышать. Потому что можно уничтожить стены и невозможно убить наши ценности. Об этом мы и поем в нашей песне: "Боремося та усіх поборемо", - рассказали создатели композиции.

Музыканты рассказали, что все вырученные средства будут переданы на нужды украинских военных.

"Боремось та усіх поборемо (поборемо)

Летять кулі, а ми міцно стоїмо (стоїмо)

Боремось розділилися світи

За свободу поєднались голоси", - сказано в песне.

Напомним, названы топ-5 лучших песен с Евровидения 2022.

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