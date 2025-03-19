Актриса поделилась своими впечатлениями от роли.

Украинская актриса Мирослава Филиппович, которая известна по сериалу "Ключи от правды", рассказала о своем персонаже в ленте.

В частности, женщина отметила, что роль антагонистки Тамары в сериале - это образ хитрой и одновременно умной женщины, которая всегда достигает своей цели.

"Мой персонаж постоянно что-то придумывает и пытается подставить главную героиню. Она придумывает невероятные планы, чтобы убрать ее с дороги. Она очень хитрая и умная. Наверное, она тоже детектив, который не смог реализоваться в профессии! Потому что она придумывает невероятные вещи на пути к своей цели", - поделилась актриса в комментарии для сайта 1+1.

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Актриса добавила, что ей интересно наблюдать за тем, как развивается ее персонаж на протяжении всех серий "Ключи от правды".

"Она такая изобретательная. Это невероятно!" Я бы никогда не додумалась сделать такие вещи, которые делает Тамара. Мне интересно наблюдать за ней и за тем, как она пытается отбрехаться, чтобы выйти чистой из воды", - сказала Мирослава.

К слову, в центре сюжета сериала "Ключи от правды" - опытная следователь Валерия, жизнь которой кардинально меняется после трагической гибели брата. Она стремится найти убийцу, поэтому вынуждена уволиться с работы, чтобы продолжить собственное расследование в отеле, куда ведут следы. Однако оказывается, что обычное место для отдыха и бизнеса скрывает в себе немало тайн.

Не пропустите новые серии украинского сериала "Ключи от правды" в 20:00 на телеканале 1+1 Украина с понедельника по четверг.

Напомним, ранее третий сезон сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс" теперь можно посмотреть на Киевстар ТВ.

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