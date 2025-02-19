Любимый сериал теперь в удобном формате.

Поклонники сериала "Ромео и Джульетты из Черкасс" наконец-то узнают, что ждет Рому и Юлю в третьем сезоне. Все 16 серий третьей части уже появились на Киевстар ТВ. Пользователи могут просмотреть их по подписке.

Третий сезон сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс" от телеканала ТЕТ - это сочетание юмора, романтики и современного украинского колорита. Кстати, зрители платформы кино и телевидения оставили положительные отзывы о предыдущих двух частях, которые также были доступны к просмотру на Киевстар ТВ.

По сюжету в финале второго сезона Капуленки и Монтенки вернулись в свои законные браки, а Юля узнала о беременности. Поэтому в третьем сезоне речь пойдет о подготовке супругов к пополнению в семье.

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Кстати, к актерскому составу Константин Войтенко и Полина Василиса в новой части романтической комедии также присоединятся актрисы Антонина Хижняк, Леся Самаева и Артемий Егоров.

К слову, контент на Киевстар ТВ можно смотреть на шести устройствах одновременно. В частности, на телефоне, планшете, ноутбуке, SMART TV, игровой консоли Xbox и медиаприставке. Платформа кино и телевидения доступна для всех мобильных операторов и интернет-провайдеров. Чтобы оформить подписку на пользование Киевстар ТВ, новым пользователям стоит авторизоваться, указав собственный номер телефона.

Также на Киевстар ТВ вас ждут и другие популярные украинские сериалы - "Пограничники", "Безумные соседи", "Диета №0" и многие другие.

Напомним, ранее телеканал ТЕТ объявил дату премьеры 3 сезона комедийного сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс".

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